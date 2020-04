Anna Kontula: Ihme, jos joku ei rajoitustoimien vuoksi kuole

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan rajoitustoimilla on myös muita kuin tavoiteltuja vaikutuksia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula arvostelee Aamulehden kolumnissaan hallituksen asettamia poikkeustoimia koronaviruksen hillitsemisessä. Kansanedustaja kertoo pitävänsä ”suorastaan ihmeenä” jos joku ei rajoitustoimien vuoksi kuole.

– En ole vakuuttunut, että tätä tehdään nyt parhaalla mahdollisella tavalla, Anna Kontula katsoo.

Kansanedustaja kertoo olevansa huolissan erityisesti siitä, että rajoitustoimien vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän laajasti. Hänen mukaansa useimpien poikkeustoimien ideana on ollut ensisijaisesti vain tartuntavauhdin hidastaminen ja terveydenhuollon resurssien turvaaminen.

Kontulan mukaan nämä ovat tärkeitä tavoitteita, mutta eivät riitä oikeutukseksi jonkin tietyn rajoituksen välttämättömyydelle.

– Punnintaa vaikeuttaa entisestään, että rajoitustoimilla on aina myös muita kuin tavoiteltuja vaikutuksia. Esimerkiksi palvelutarpeen arviointien jäädyttäminen kyllä vapauttaa työvoimaa koronan hallintaan, mutta myös heikentää sosiaalipalvelujen saatavuutta. Kun muut rajoitukset samaan aikaan lisäävät sosiaalisia ongelmia, on suorastaan ihme, jos kukaan ei rajoitustoimien vuoksi kuole. Todennäköisempää on, että jotkut kuolevat, hän sanoo.

Anna Kontulan mukaan ”poikkeusoloissakin perusoikeusrajoituksen vähimmäisedellytys on, että sen voidaan olettaa tuottavan enemmän hyvää kuin huonoa.” Hänen mukaansa tällaisen arvion tekeminen vaatisi laajaa yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta.

– Nyt päätökset tehdään lähinnä terveysalan ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijuuden varassa, hän sanoo.

– Voi olla, että kaikki menee hyvin. Toisaalta, käynnissä voi olla modernin Suomen jäätävin virhe.