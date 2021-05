Anna-Kaisa Ikonen vaatii sote-uudistukseen aikalisää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ikosen mukaan uudistuksen täydentäminen vaatii hallitukselta aikaa vieviä toimenpiteitä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen moittii hallituksen sote-uudistusta. Ikosen mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto toi esiin uudistuksen valintoja ohjanneen ”sotesosialismin”.

– Perustuslakivaliokunnan lausunto paljasti sen, että hallitus on tehnyt ideologisia valintoja, jotka eivät ole olleet perustuslain kannalta välttämättömiä, vaikka niitä on sellaisiksi väitetty, Ikonen toteaa.

Erityisen huolissaan Ikonen on Coxan ja Sydänsairaalan tulevaisuudesta. Ne on hallituksen esityksessä luokiteltu ulkoisiksi palveluntuottajiksi.

– Onneksi uuden lausunnon valossa korjaukset voidaan tehdä, mutta se ei yhtiöiden osalta hoidu valiokunnassa vaan se vaatii täydentävää esitystä eli ministeriön valmistelua. Ilman uutta hallituksen esitystä lakipaketti on edelleen kuolinisku Coxan ja Sydänsairaalan nykyisen toiminnan jatkolle, Ikonen sanoo.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät välttämättömät muutokset eivät sisältäneet julkisyhtiöiden asemaa. Sen sijaan se tuotiin esiin mahdollisuutena, joka vaatisi valtioneuvoston laajan valmistelun. Ikosen mukaan lakipaketti edellyttääkin nyt laajaa, aikaa vievää korjaussarjaa.

– Jos ja toivottavasti kun Coxan ja Sydänsairaalan jatko on tärkeää, hallituksen on oltava valmiita tinkimään kireästä aikataulustaan. Uudistuksessa on edelleen samat vakavat valuviat: se ei tuo apua hoitoonpääsyyn eikä rahojen riittämiseen ja se romuttaa kaupunkien investointikyvyn. Siksi sitä ei tule toteuttaa”, Ikonen päättää.