Anna-Kaisa Ikonen perää apua kuntien ahdinkoon

Kansanedustajan mukaan kuntatalous elää tällä hetkellä historiallisen synkkää tilannetta.

– Tulorekisterin käyttöönottoon, verokorttiuudistukseen sekä verotuksen joustavaan valmistumiseen liittyneet ongelmat ovat romahduttaneet kuntien kyvyn ennustaa verokertymiä ja kuntien kyky suunnitella taloutta pidemmällä aikavälillä on heikentynyt merkittävästi, sanoo kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Kuntien velkaantuminen on vahvassa kasvussa ja heikosti kehittynyt kuntien tulopohja tekee olosuhteista entistä hankalamman. Vuodesta on tulossa kuntatalouden historian synkin.

– Valmiiksi tiukan taloustilanteen kanssa kamppaileville kunnille tilanne on kohtuuton ja uhkaa heijastua ihmisten peruspalveluihin, kun kunnat parhaillaan valmistelevat ensi vuoden talousarvioita, Ikonen toteaa.

Budjettiriihessään hallitus linjasi, että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuoden puolella 1,1 miljardia euroa. Kertaluontoinen kunnille maksettava 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäys aikaistetaan tälle vuodelle.

– Tämä ensiapu on helpotus kunnille ja hallituksen budjettiriihen linjaus on myönteinen. On kuitenkin syytä todeta, että kuntien erittäin vaikea taloudellinen tilanne, ennakointikyvyn merkittävä heikkeneminen sekä henkilöstöresurssien haasteellisuus eivät korjaannu tilkitsemisellä. Nykyjärjestelmän myötä verokertymien ennustettavuus on akuutti ongelma ja siksi tilitysjärjestelmä tulee uudistaa ja mahdollisimman pian, Ikonen korostaa.

Hallitus linjasi budjettiriihessään kuitenkin alueellisista työllisyyskokeiluista. Sitä Ikonen pitää tarpeellisena.

– On hyvä, että työllisyyskokeiluja jatketaan. Lähtökohtana ei kuitenkaan saa olla se, että valtio siirtää kustannukset kuntien vastattaviksi vaan rahoituksen tulee kulkea vastuun mukana. Lisäksi tulisi harkita sitä, että valtio ei perisi niin sanottua sakkomaksua eli työmarkkinatuen kuntaosuutta kokeilukunnilta vaan se voitaisiin osoittaa lisärahoituksena kuntien työllisyydenhoitoon.

Ikonen kiinnittää huomiota laajemminkin siihen, että hallitus lisää budjetissaan kuntien velvoitteita.

– Lisävelvoitteet on kompensoitava kunnille täysimääräisesti, jotta kunnilla on vaikeassa tilanteessa mahdollisuus selviytyä velvoitteistaan. Muuten riskinä on, että hallituksen linjaukset jäävät toiveiksi tai syventävät kuntien ahdinkoa ja ajavat kunnat laittomaan tilaan, hän varoittaa.

Anna-Kaisa Ikonen on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien kuntatalouden parempaa ennustettavuutta sekä verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin aiheuttamien ongelmien nopeaa korjaamista.