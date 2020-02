Anna-Kaisa Ikonen hallitukselle: EU-rahaa oli tarjolla enemmän

Suomi hakee Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun komissiolta rahoitustukea.

– Hienoa, että Suomi ehti kuin ehtikin mukaan EU-rahoitushakuun, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen tiedotteessa.

EU:n CEF-rahoituksen haku liikennehankkeille päättyy tänään. LVM:n mukaan Suomen valtio hakee Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun Euroopan komissiolta rahoitustukea.

Lisäksi rahoitusta haetaan Espoon radan suunnitteluun, Pasila–Riihimäki-radan parantamiseen ja Vantaan raitiovaunuyhteydelle.

Ikonen kiittää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa (sd.) kokoomuksen huoleen vastaamisesta.

– Huoli oli matkan varrella suuri rauhallisen valmistelutahdin vuoksi, ja siksi kokoomus on kirittänyt hallitusta hakemuksen laadinnassa. Rahoitushakuun ehtiminen on kansallisesti erittäin tärkeä asia.

– Haluan kiittää ministeri Harakkaa siitä, että hakemus saatiin viime hetkellä liikkeelle ja sekä pääradan että Turun suunnat saatiin mukaan hakuun. Erityisesti Espoon kaupunkirata huomioitiin haussa hyvin, Ikonen toteaa.

Ikonen huomauttaa, että rahoitusta olisi voinut saada enemmänkin ripeällä valmistelulla ja tarvittavilla budjettipäätöksillä.

– On kuitenkin valitettavaa, että pääradan suunnalle haettiin rahoitusta ”käsijarru päällä”. On hyvä, että valtion ja kuntien yhteisessä valmistelussa olevalle nopealle yhteydelle haetaan suunnittelurahaa ja pääradan välittömiin korjaustarpeisiin varaudutaan Pasila-Riihimäki-välillä, mutta rahoitusta olisi tullut hakea reippaasti enemmän.

Raideyhteyksien kehittämisellä palvellaan koko Suomen saavutettavuutta ja investointeja ja niiden merkitystä on katsottava yksittäisiä yhteysvälejä laajemmin.

– Pääradan merkitys on suuri, sillä se on Suomen liikennöidyin rataosuus. Tärkeää on kuitenkin varmistaa jatkoyhteydet useaan suuntaan. Koko Suomen rataverkossa on akuutteja korjaustarpeita, tarvitaan lisää kapasiteettia, nopeutta ja toimintavarmuus.

– Kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan ollut valmis edistämään ratahankkeita länteen, pohjoiseen sekä itään. Odotamme hallitukselta samaa, Ikonen toteaa.