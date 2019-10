”Ankara uskonoppinut” – raivo ISIS-johtajan kuolinuutisesta

The Washington Post -lehti on pahoitellut kohua herättänyttä uutista ISIS:n edesmenneestä johtajasta Abu Bakr al-Baghdadista. Terroristijohtaja sai surmansa Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa viikonloppuna.

– Abu Bakr al-Baghdadi, Islamilaista valtiota johtanut ankara uskonoppinut, kuoli 48-vuotiaana, lehti kertoi.

Moni huomautti lehden sävyn muuttuneen toukokuuhun 2011 verrattuna, jolloin Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat terroristijärjestö al-Qaedaa johtaneen Osama bin Ladenin Pakistanissa.

– ”Oikeus on tapahtunut” – amerikkalaisjoukot ovat surmanneet Osama bin Ladenin, the Washington Post kertoi presidentti Barack Obaman hyväksymästä operaatiosta etusivullaan.

Lehti ilmoitti muuttaneensa otsikkoa palautevyöryn jälkeen. Al-Baghdadia kuvailtiin uudessa artikkelissa Islamilaisen valtion ekstremistijohtajaksi.

– Koskien artikkeliamme al-Baghdadin kuolemasta – otsikon ei olisi koskaan pitänyt olla tuollainen, ja muutimme sen nopeasti, the Washington Postin viestintäjohtaja Kristine Coratti Kelly kirjoittaa twitterissä.

Same news outlet, same situation; completely different headline, the MSM is owned by the DNC pic.twitter.com/uEpRC1gxVV

The change is not much better and the content of the article is worse than the changed headline. pic.twitter.com/cdAuEtyhfY

— Yossi Gestetner (@YossiGestetner) October 27, 2019