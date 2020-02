Angela Merkelin seuraajan shokkiero: Thüringen oli viimeinen pisara

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan CDU:ssa alkaa jälleen spekulointi puolueen liittokansleriehdokkaasta.

Der Spiegelin mukaan kristillisdemokraattinen CDU-puolue ja koko Saksan poliittinen maisema kokivat shokin, kun suurimman puolueen puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ilmoitti maanantaina, että ei ole käytettävissä liittokansleriksi ja väistyy CDU:n johdosta kesällä. Hän jatkanee kuitenkin puolustusministerinä.

Hänet valittiin Merkelin seuraajaksi CDU:n johtoon joulukuussa 2018. AKK aloitti kautensa vahvasti, mutta ajautui pian ongelmiin, jotka olivat osittain itseaiheutettuja. Hänen lausuntonsa ja aloitteensa on katsottu epäonnistuneen, eikä AKK ole onnistunut yhdistämään puoluetta. Myös valtataistelu CDU:ssa puolueen suunnasta on aiheuttanut epäyhtenäisyyttä. Lisäksi AKK on jäänyt liittokansleri Angela Merkelin varjoon.

Hänen auktoriteettiaan puoluejohtajana on kyseenalaistettu eri tavoin jo pidemmän aikaa. Thüringenin osavaltion poliittinen kriisi oli ilmeisesti viimeinen pisara, joka johti eroilmoitukseen.

Kriisi puhkesi viime viikolla sen jälkeen, kun CDU ja liberaalien FDP päättivät kammeta vasemmiston vallasta pääministerinvaalissa Thüringenissä. Puolueet junttasivat FDP:n pääministeriehdokkaan Thomas Kemmerichin osavaltion johtoon oikeistopopulistisen AfD:n (Vaihtoehto Saksalle) avulla.

Saksan suuret puolueet eivät ole tehneet yhteistyötä AfD:n kanssa. Nyt CDU:n paikallispäättäjät rikkoivat tätä sääntöä. Kemmerich ilmoitti eroavansa kolme päivää valintansa jälkeen.

Der Spiegelin mukaan AKK ei kertonut eroaikeistaan puoluejohdolle sunnuntai-iltana järjestetyssä kokouksessa. Siksi hänen ilmoituksensa tuli yllätyksenä myös CDU:lle.

Siten kaikki vaihtoehdot ovat jälleen auki. Aluksi näytti siltä, että AKK:sta kehittyy puolueessa voimahahmo ja myöhemmin kansleriehdokas ja jopa kansleri.

Nyt CDU:ssa alkaa jälleen spekulointi suurimman puolueen liittokansleriehdokkaasta ja puheenjohtajasta. Ehkä vahvimpana ehdokkaana pidetään konservatiivista ja CDU:n bisnessiipeä edustavaa Friedrich Merziä, 64.

Merzin lisäksi varteenotettavia ehdokkaita liittokansleriehdokkaiksi ovat Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet, 58, Baijerin kristillisdemokraattien (CSU) puheenjohtaja Markus Söder, 53, sekä terveysministeri Jens Spahn, 39.