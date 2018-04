Angela Merkel: Saksa ei aio iskeä Syyriaan

Saksa ei aio osallistua mahdolliseen iskuun Syyrian hallitusta vastaan, kertoo Politico.

Liittokansleri Angela Merkelin mukaan Saksa haluaa silti tehdä kaikkensa, jotta kemiallisten aseiden käyttämistä voitaisiin ehkäistä.

– Saksa ei aio ottaa osaa mahdollisiin sotilastoimiin. Haluan painottaa, että näistä ei ole tehty vielä päätöksiä, Merkel sanoi torstaina Berliinissä.

Merkel kertoi antavansa täyden tukensa YK:n turvallisuusneuvoston ja kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n toiminnalle.

YK:n mukaan ainakin 70 ihmistä kuoli Douman iskussa lauantaina. Yli 500 ihmisen kerrotaan saaneen oireita, jotka vastaavat altistumista kemiallisille aseille.

📽️ "Germany will not join any possible military action" in Syria, says German Chancellor Angela #Merkel.

In light of the suspected use of chemical weapons in #Ghouta, Merkel says the "entire spectrum of measures must be considered." pic.twitter.com/2QvMfTyKPu

— DW | Politics (@dw_politics) April 12, 2018