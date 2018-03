Angela Merkel: Reagoimme pakolaiskriisiin puolivillaisesti

Saksan liittokanslerin mukaan pakolaispolitiikassa on tehty virheitä.

– Olemme katsoneet liian pitkään poispäin, Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi keskiviikkona linjatessaan uuden hallituksensa politiikkaa puheessaan maan parlamentille.

Hänen mukaansa EU ja muut instituutiot reagoivat liian myöhään siirtolaisten ja pakolaisten tulvaan.

– Reagoimme puolivillaisesti ja ajattelimme, että ongelmat eivät koske meitä. Se oli väärin ja naiivia, Merkel sanoi.

Siksi Saksa on Merkelin mukaan jakaantunut ja mieliala polarisoitunut.

– Monet ovat huolissaan tulevaisuudesta, ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen on pienentynyt.

Samalla Merkel kuitenkin totesi, että Saksaan suuntautunnut pakolaisvirta oli hallinnassa. Hän korosti, että samanlainen poikkeustilanne ei saa toistua.

– Me toimimme ja jatkamme toimia edelleen.

Merkel viittasi EU:n ja Turkin pakolaissopimukseen, pakolaisille suunnattuun taloudelliseen tukeen ja ilman oleskeluoikeutta olevien ihmisten kohdennettuun kotiuttamiseen.

Hänen mukaansa islamista on tullut osa Saksaa, ja monilla on vaikeuksia hyväksyä tätä. Merkel korosti, että se on heidän oikeutensa.

– Hallitus on kuitenkin vastuussa siitä, että yhtenäisyys Saksassa kasvaa eikä pienene.

Merkel mainitsi puheessaan myös useita tärkeitä hallitusohjelmaan kirjattuja asioita. Hän korosti esimerkiksi hoitoalan, digitalisaation ja perheiden tärkeyttä.

– Lapsiköyhyys Saksan kaltaisessa rikkaassa maassa on häpeällistä, ja meidän on taisteltava sitä vastaan kaikin voimin.

Merkel valittiin odotetusti viime viikolla neljännelle kaudelle Saksan liittokansleriksi.

Merkelin johtaman hallituksen synty varmistui maaliskuun alussa, kun sosiaalidemokraatit hyväksyivät jäsenäänestyksessä yhteistyön Merkelin johtamien kristillisdemokraattien kanssa.

Saksan parlamenttivaalit käytiin viime syksynä. Hallituksen muodostaminen osoittautui erittäin vaikeaksi ja venyi kevään puolelle.