Angela Merkel pitää Donald Trumpin Twitter-sulkua ongelmallisena

Saksan liittokansleri Angela Merkel pitää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Twitter-tilin sulkemista ”ongelmallisena”. Merkel kommentoi asiaa maanantaina tiedottajansa välityksellä.

Angela Merkelin mukaan sosiaalisen median alustoilla on vastuuta niillä julkaistavan poliittisen sisällön oikeellisuudesta, ja tähän voidaan puuttua esimerkiksi merkitsemällä julkaisuja. Sananvapausasiat kuuluvat kuitenkin liittokanslerin mielestä oikeusjärjestelmälle ja lainsäätäjille eivätkä some-yhtiöiden johdolle.

Twitter päätti sulkea Trumpin pois alustaltaan pysyvästi Capitolin mellakan jälkimainingeissa. Myös presidentin Facebook- ja Instagram-tilit on suljettu.

