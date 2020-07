Anders Tegnell Ylellä: Ruotsi voi pian täyttää Suomen vaatimukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtionepidemiologin mukaan joillain alueilla on jo alle kahdeksan tautitapausta.

Ruotsin koronatoimia johtava valtionepidemiologi Anders Tegnell uskoo Ruotsin saavuttavan pian Suomen matkustusrajoitusten purkuun asetetut kriteerit.

Jotta rajoituksia voidaan purkaa, tulee koronatartuntojen esiintyvyyden olla matalampi kuin 8 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana. Anders Tegnell kertoo Svenska Ylen radiohaastattelussa Ruotsissa uusien tautitapausten määrän laskevan jyrkästi.

– Meillä on enää 20 tautitapausta 100 000 asukasta kohden koko Ruotsissa. On alueita, joissa tautitapauksia on jo alle kahdeksan. Joten se [kriteerien saavuttaminen] ei ole mahdotonta, Tegnell toteaa Svenska Ylelle.

– En olisi uskonut, että tapausten määrä laskisi niin nopeasti kuin se on nyt viimeisten viikkojen aikana laskenut. Jos kehitys jatkuu samana, niin voimme olla tuossa tilanteessa muutaman viikon päästä – se nähdään sitten. Sitten nähdään myös, millainen tilanne on silloin Suomessa, se on kokonaan oma osansa keskustelussa.

Valtion epidemiologi esittää teorian, jonka mukaan lasku Ruotsin uusissa tautitapauksissa saattoi viime viikkoina ”jäädä piiloon” kun testimääriä lisättiin paljon enemmän tiettyinä ajankohtina.

Hän uskoo, että laskua on tosiasiassa ollut jo melko pitkään.

– Näemme laskun ja siitä tulee erittäin jyrkkä.

– Mutta on vaikea tietää, mistä kaikesta se riippuu. Monet ovat nyt Ruotsissa immuuneja, monet ovat ulkona. Tämän tyyppinen sää tarkoittaa yleensä, että virus leviää huonommin, joten tekijöitä on todennäköisesti useita.

Anders Tegnellin mukaan Ruotsi ei todennäköisesti muuttaisi koronastrategiaansa, mikäli virusaalto ryöpsähtäisi uudestaan. Hänen mukaansa strategia on ollut ”menestyksekäs monella tavalla”.

Covid-19-tapauksia on vahvistettu Ruotsissa yhteensä 78 166 ja kuolemantapauksia 5 646 kappaletta. Suomessa tartuntoja on todettu alle kymmenesosa siitä eli 7 347 ja kuolemia 328 kappaletta.

