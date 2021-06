Anders Tegnell varoittaa Suomen koronakehityksestä

Ruotsin valtionepidemiologin mukaan karanteenisäädöksistä luistaminen näkyy Suomen tilastoissa.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell varoittaa Dagens Nyheterin haastattelussa jalkapallon EM-kisaturistien koronariskistä.

Hän toteaa haastattelussa Suomen kehityksen alleviivaavan karanteenien merkitystä.

– Jos on ollut Pietarissa, niin on ollut ympäristössä, josta on riski tuoda tartunta mukanaan. On hyvin tärkeää, että karanteenisäädöksiä noudatetaan. Tämä näkyy Suomen kehityksessä. Emme halua levittää tautia työpaikoille, Tegnell sanoo DN:lle.

Lehti uutisoi suomalaisfanien tuoneen Suomeen Pietarista jo 120 positiivista koronatartuntaa. DN:n mukaan ”2000 suomalaisfania on matkustanut maahan siitäkin huolimatta, että Suomi ohjeistaa välttämään tarpeetonta matkustusta Venäjälle”.

– Koronavirusepidemia Venäjällä on pahentunut erittäin nopeasti kesäkuussa. Tartuntojen määrä kasvaa koko maassa, myös suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa, THL:n uutisoidaan ohjeistaneen.

Anders Tegnellin mukaan myös Ruotsista on matkustettu Venäjälle jonkin verran. Hänen mukaansa maalla on kuitenkin riittävät toimet taklata virusta.

– Meillä on tällä hetkellä tarvittavat toimenpiteet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kun ihmiset palaavat Venäjältä, Tegnell sanoo.

– Olemme korostaneet useissa yhteyksissä niiden suositusten noudattamisen tärkeyttä, jotka ovat voimassa Venäjän kaltaisesta maasta palatessa.

Iltalehti uutisoi aiemmin, etteivät kaikki Venäjältä palanneet henkilöt ole noudattaneet karanteenia, vaan ovat esimerkiksi matkustaneet Venäjältä suoraan juhannuksen festaririentoihin Himokselle. THL:n Mika Salmisen mukaan jokainen Pietarista linja-autolla tai minibussilla tullut on voinut altistua koronalle.