Anders Tegnell: Tämä on tärkein työkalumme koronaa vastaan

Valtionepidemiologin mukaan tartuntojen jäljittäminen sujuu Ruotsissa hyvin.

Ruotsi on saanut koronavirustilanteensa rauhoittumaan, mutta Tukholman alueella tautitilanne on ehtinyt elokuussa jo nostaa päätään. Maassa ollaan huolestuneita alkavasta syksystä, kun ihmiset ovat palanneet lomalta töihin ja kouluihin.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan koronavaara on kaikkea muuta kuin ohi. Hänen mukaansa viruksen kanssa eletään vielä pitkään, ja kaikkea toivoa ei voi laittaa tulevalle rokotteelle.

− On vaarallista uskoa, että rokote on lopullinen ratkaisu. Olemme rokottaneet pois vain yhden sairauden, isorokon, Anders Tegnell sanoo SVT:n haastattelussa.

Tärkein työkalu koronaviruksen torjunnassa on hänen mukaansa nyt tartuntojen jäljittäminen, koska koronavirus näyttää leviävän rykelmissä. Tegnellin mukaan jäljittäminen on tehokas keino pysäyttää viruksen leviäminen nopeasti. Hänen mielestään jäljittäminen sujuu Ruotsissa hyvin.

− Esimerkiksi klamydian suhteen tehdään paljon jäljittämistä, se on alueille tuttua.

Ruotsissa koronavirustartuntojen ja -altistusten jäljittäminen tapahtuu eri tavoin kuin esimerkiksi Saksassa ja Suomessa, joissa vastuu yhteydenotosta mahdollisille virukselle altistuneille on terveydenhuollolla. Ruotsissa vastuu on tartunnan saaneilla itsellään. Saksassa Ruotsin mallia on arvosteltu, mutta Tegnell ei näe siinä ongelmia.

Saksalaisten mielestä tartuntoja ei koskaan olisi saatu hallintaan, jos maassa olisi toimittu kuin Ruotsissa.

− Eroavaisuudet eivät ole kovin suuria. Ainoa ero on siinä, kuka hoitaa yhteydenotot.

Tegnell luottaa siihen, että tartunnan saaneet todella hoitavat yhteydenotot itse.

− Miksi he eivät tekisi niin? Heillä on suuri vastuu.

SVT on uutisoinut koronavirusjäljityksen epäselvyyksistä eri puolilla Ruotsia. Anders Tegnell myöntää, että eri alueilla on ollut erilaisia käytäntöjä.

− Tämä on tosiaan eri alueilla alkanut eri vauhdilla. Terveydenhuollolla on selvä juridinen vastuu. Parempaan suuntaan mennään koko ajan kaikilla alueilla, siitä olen vakuuttunut.

