Anders Tegnell: Tämä on Ruotsin huolestuttavin muunnos

Ruotsissa on mahdollisesti jo satoja Delta-muunnoksen tartuntoja.

Intian koronavirusmuunnoksena tunnetusta Delta-muunnoksesta on tullut Ruotsin ja samalla koko Euroopan huolestuttavin virusmuunnos, arvioi Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Ruotsin kansanterveysviraston mukaan maassa on todettu 71 Delta-variantin aiheuttamaa tartuntaa. Ruotsalaisen TV4 -televisiokanavan mukaan tartuntoja on todellisuudessa kuitenkin vielä enemmän. Se kertoo lähteisiinsä perustuen, että pelkästään Värmlannin läänissä tapauksia olisi kokonaisuudessaan jo 209. Suuri osa tartunnoista on todettu kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla.

Delta-muunnoksen on arvioitu olevan jopa 60 prosenttia tartuttavampi kuin vuodenvaihteen jälkeen yleistynyt Alfa- eli Britannian muunnos. the Lancet– tiedelehden hiljattain julkaiseman vertailun mukaan Delta-muunnos vaikuttaa vertailussa vaarallisimmilta. Variantti on jo aiheuttanut useita paikallisia tartuntaryppäitä esimerkiksi Britanniassa maan hyvin edenneestä rokotehankkeesta huolimatta.

Ruotsin terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson sanoo ruotsalaislehti Dagens Nyheterille, että variantin yleistyminen antaa aihetta huoleen. Hän pitää mahdollisena, että riskiryhmäläisille tarjottaisiin mahdollisuutta kolmanteen rokoteannokseen suojauksen lisäämiseksi. – Rokote suojaa tätäkin muunnosta vastaan jonkin ajan kuluttua toisen annoksen ottamisesta. Mutta meillä on syytä huoleen tämän [ensimmäisen ja toisen rokotteen] välivaiheen aikana, Carlson sanoo DN:lle.

