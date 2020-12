Anders Tegnell: On muistettava, että Suomi on epätavallinen

Valtionepidemiologin mukaan Ruotsi on koronakriisissä naapurimaitaan enemmän muun Euroopan kaltainen.

Ruotsissa on todettu yli 7000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Norjassa kuolemia on raportoitu reilu 350 ja Suomessa lähes 400.

Ruotsissa viimeisen 30 päivän aikana lähes 1000 ihmisen kuoleman on kerrottu liittyvän koronavirukseen.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi SVT:lle torstai-iltana naapurimaiden eroja.

− Meidän on muistettava, että epätavallisia tässä ovat Norja ja Suomi eurooppalaisesta perspektiivistä. Ruotsissa näyttää paljon enemmän samalta kuin monissa muissa Euroopan maissa. Mutta miksi meillä on tämä eroavaisuus, sitä emme oikeasti tiedä. Tietysti on ilmeisiä eroja, kuten se, että jotkin maat ovat tiiviimmin asuttuja kuin toiset, Tegnell kommentoi.

Kysymykseen siitä, mikä vastuu Kansanterveysvirastolla asiasta on, Tegnell sanoo vastuun olevan kaikilla.

– Kaikki tekee parhaansa, että tällä olisi niin pienet vaikutukset yhteiskunnassa kuin mahdollista.

Häneltä kysyttiin myös, mitä Kansanterveysvirasto ja hallitus olisivat voineet tehdä, jotta kuolemaluvut olisivat lähempänä naapurimaiden vastaavia.

− Se on erittäin vaikea sanoa. Onhan paljon keskusteluja siitä, millä toimenpiteillä on ollut vaikutuksia. Voi verrata Euroopan maihin, joissa on tehty paljon sulkutoimia ja paljon tiukempia rajoituksia kuin Suomessa ja Norjassa mutta joissa on silti korkeat tartuntaluvut.

On luultavasti niin, että ne kenellä oli vakava tilanne keväällä ovat joutuneet siihen myös syksyllä, Tegnell sanoo.

Hän arvioi menevän monta vuotta, jotta voidaan nähdä, mitkä toimenpiteet ovat olleet oikeita.

− Samalla meidän on muistettava, että monet näistä toimista ovat tulleet erittäin kalliiksi kansanterveydelle.