Anders Adlercreutz: Tietääkö kukaan, miten etämyyty ja etäostettu alkoholi erotetaan?

RKP:n kansanedustaja ihmettelee etämyyntikeskustelua.

Alkoholin etämyynti toisista jäsenvaltioista Suomeen on noussut jälleen keskusteluun sen jälkeen, kun EU-komissio linjasi, että sosiaali- ja terveysministeriössä kaavailtu etämyyntikielto loukkaa EU:n perussopimukseen kirjattua tavaran vapaata liikkuvuutta eikä ole oikeutettavissa poikkeusperusteilla.

– Kun etämyynnistä taas on virinnyt keskustelua, niin voiko kukaan kertoa miten etämyytyä alkoholia (myyjä ja kuljettaja ovat sopineet keskenään) ja etäostettua alkoholia (ostaja ja kuljettaja sopineet keskenään) aiotaan rajalla erottaa toisistaan, RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz kysyy Twitterissä.

Viranomainen jakaa alkoholin etäkaupan toisista EU:n jäsenvaltioista ”etämyyntiin” ja ”etäostoon”. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä järjestää esimerkiksi verkkokaupasta ostettujen toisesta jäsenvaltiosta tuotavien alkoholijuomien kuljetuksen, kun taas etäostossa ostaja tai joku ostajan valtuuttama vastaa kuljetuksen järjestämisestä. Etämyynnissä verovastuu on myyjällä ja etäostossa ostajalla. Viranomainen on tulkinnut etämyynnin alkoholirikokseksi ja käytännöstä on kiistelty aina EU-tuomioistuinta ja korkeinta oikeutta myöten. Etäosto on taas ollut viranomaisen näkökulmasta jatkuvasti täysin sallittua.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa etämyynti halutaan kieltää. Etämyynti on ollut Ruotsissakin sallittua vuosikaudet ja sen osuus kaikesta alkoholinkulutuksesta on ollut tasaisesti vain alle prosentin luokkaa. Suomessa kaavaillun kaltaista kieltoa ehdotettiin Ruotsissa vuonna 2016. Se sai silloin tyrmäyksen Ruotsin kansanterveysvirastoltakin.

Kansanterveysviraston joulukuussa 2016 antamassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota etämyyntikiellon mahdollisiin EU-oikeudellisiin ongelmiin. Lailla tavoiteltuihin kansanterveysvaikutuksiin suhtauduttiin myös epäillen. Tilanne, jossa etämyynti on kiellettyä ja etäosto sallittua, nähtiin myös ongelmallisena ja vaikeana valvoa.

Etämyyntiasia on hiertänyt kokoomuksen ja keskustan välejä.

Kokoomuksen kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Jaana Pelkonen totesivat tiistaina olevansa tyytyväisiä EU-komission lausuntoon, jonka mukaan alkoholin etämyyntikielto on este tavaran vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa, ja siksi todennäköisesti EU-oikeuden vastainen.

Keskustan kansanedustaja Pekka Puska syytti puolestaan komission lausuntoa ”epämääräiseksi” ja kutsui etämyyntiä ”megaluokan asiaksi”, jota ei pidä ratkaista komission ”ei-velvoittavalla ja epämääräisellä lausumalla”.

– Tällainen uudistus vaatisi laajan kansalaiskeskustelun ja hallituksen huolellisen valmistelun. Tällä hetkellä mikään mielipidetiedustelu ei viittaa siihen, että kansalaiset hyväksyisivät viinan vapaan myynnin, Puska totesi tiedotteessaan.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo huomautti Puskalle, että komissio voi haastaa Suomen EU-oikeuteen.

