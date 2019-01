Anders Adlercreutz: Suomen tulisi tukea Venezuelan oppositiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n kansanedustajan mukaan Venezuelassa on tällä hetkellä valtavasti inhimillistä kärsimystä.

RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutz kehottaa Suomea liittymään niiden maiden joukkoon, jotka tunnustavat oppositiojohtaja Juan Guaidón maan viralliseksi väliaikaiseksi presidentiksi, ellei istuva presidentti Nicolás Maduro ilmoita uusista vaaleista lähipäivien aikana.

Saksa, Ranska ja Espanja antoivat viime viikon lauantaina Madurolle tähän kahdeksan päivää aikaa. EU-parlamentti ilmoitti torstaina kannattavansa Guaidón tunnustamista Venezuelan presidentiksi.

– Venezuelan talous on sekasortoisessa tilassa ja inhimillinen kärsimys on tällä hetkellä valtavaa. Jo Hugo Chávezin aikana taloutta ajettiin järjestelmällisesti ja valitettavan tehokkaasti alas, ihmisoikeuksia loukattiin laajasti ja median vapautta rajattiin. Presidentti Maduro on jatkanut samoilla linjoilla, eikä kaoottiselle tilanteelle näy loppua, Adlercreutz toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa ulkoministeri Timo Soinin (sin.) todenneen, että Venezuelan ainoa legitiimi demokraattinen instituutio on parlamentti.

– Suomen tulisi virallisesti nyt liittyä niiden maiden joukkoon, jotka tukevat oppositiota ja väliaikaista presidentti Guaidóa sekä vaativat uusien vaalien järjestämistä Venezuelassa pikimmiten, Anders Adlercreutz sanoo.