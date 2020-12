Anders Adlercreutz: Onko vastustaminen SAK:lle vain peliä omia varten?

Kansanedustaja ihmettelee SAK:n vastuuta ”asiantuntijaorganisaationa”.

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz hämmästelee SAK-johtaja Saana Siekkisen Helsingin Sanomille esittämiä näkemyksiä eläkeputken poistosta. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sopi torstaina sen asteittaisesta lakkauttamisesta.

Tähän asti SAK on vastustanut jyrkästi eläkeputken poistoa, sillä sen on katsottu heikentävän työttömien toimeentuloa. Nyt järjestö kuitenkin uskoo, että näin ei käy. Aiempaan kantaan on Siekkisen mukaan vaikuttanut jäsenistön mielipide, jonka mukaan SAK on ollut heikentämässä ikääntyvien työttömien sosiaaliturvaa.

– Yleinen arvio meidän jäsenistön keskuudessa on, että he kokevat tämän putken poiston aikamoisena heikennyksenä. Meille tulee siitä todella paljon palautetta, hän kertoo.

Adlercreutzin mukaan haastattelu herättää kysymyksiä SAK:sta.

– E-putken poistaminen ei heikennäkään toimeentuloa. Onko vastustaminen vain peliä omia varten? Tuleeko keskustelua ansiosidonnaisesta arvoida samalla tavalla? Mikä on ”as.tuntijaorganisaation” vastuu keskustelussa?