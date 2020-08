Anders Adlercreutz: Keskusteltava keinoista, ei lykkäämisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n ryhmänjohtaja ei halua lykätä työllisyystoimia.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz (r.) ei halua lykätä Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystoimia. Adlercreutz otti asiaan kantaa lauantai-iltana Twitterissä.

Huonomman suhdanteen aikana on tehtävä töitä työllisyyden eteen, Adlercreutz kirjoittaa. Muu on kansanedustajan mielestä ”vastuutonta”.

Viimeksi SDP:n eroava puheenjohtaja Antti Rinne totesi pääministeripuolueen puoluekokouksessa Tampereella lauantaina, että hallituksen työllisyystoimia joudutaan koronakriisin takia arvioimaan uudelleen. Myös pääministeri Sanna Marin on aikaisemmin todennut päätösten ehkä lykkääntyvän loppuvuodelle 2020.

Hallitusohjelman mukaan työllisyystoimista päätetään syyskuun budjettiriihessä. Työllisyystoimilla on tarkoitus luoda 30 000 uutta työpaikkaa.

Nyt RKP-ryhmyri penää keskustelua keinoista eikä niiden lykkäämisestä.

– Aina – ja erityisesti huonomman suhdanteen aikana – on sosiaalisesti ja moraalisesti oikein tehdä kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman moni on työssä. Muu on vastuutonta.

– Nyt on aika keskustella keinoista, ei puhua toimien lykkäämisestä, Adlercreutz kirjoitti Twitterissä.

