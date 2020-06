Anders Adlercreutz: ISIS-paluu tuskin jää ainoaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n ryhmäjohtajan mukaan paluut tulee tehdä hallitusti ja mahdollisimman nopeasti.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kommentoi Syyrian al-Holin leiriltä Suomeen palanneiden ISIS-perheiden tapausta.

Suomeen saapui sunnuntaina 12 suomalaista al-Holin leiriltä Syyriasta. Ulkoministeriön mukaan ryhmä koostuu yhteensä kolmesta naisesta ja yhdeksästä lapsesta, jotka pakenivat leiriltä. Suomeen ryhmä lennätettiin Turkista.

– Jokainen voi itse miettiä, edistääkö yksi päivä lisää al-Holin kaltaisessa paikassa radikalisoitumista vai ei. Ja jos on sitä mieltä että edistää, niin johtopäätös on, että kaikki suomalaiset pitäisi mahdollisimman nopeasta saada sieltä pois, Adlercreutz toteaa Twitterissä.

RKP:n ryhmäjohtaja kummastelee väitteitä siitä, että al-Holin perheiden palaaminen olisi ”salainen operaatio”. Hän toteaa, että eilinen tapahtuma ”tuskin jää ainoaksi”.

– Oikeus paluun on, joten on parempi tehdä se hallitusti, kontrolloidusti – ja mahdollisimman nopeasti, Adlercreutz katsoo.

– Oleellinen kysymys kaiken keskellä on uskooko itse suomalaiseen oikeusjärjestelmään – poliisiin, tuomioistuimiin ja esim. Supon kykyihin. On myös hyvä tietää, että k-välisesti on hyviä kokemuksia deradikalisoitumisesta. Sen onnistumiseen vaikuttaa myös yleinen ilmapiiri.

