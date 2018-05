Anders Adlercreutz Hbl:lle: Sdp:n linjaukset vaalikampanjaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rkp:n varapuheenjohtaja ei usko Sdp:n sitoutuvan voimakkaasti kynnyskysymyksiin.

Rkp:n puoluekokous alkaa perjantaina Oulussa. Puolueen kirkkonummelainen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo Hufvudstadsbladetissa, että puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tekee hyvää työtä.

– On vaikea sanoa mitä tapahtuu muutaman vuoden päästä. Mutta ei ole mikään salaisuus, että haluan kehittää puoluetta ja minulla on ajatuksia siitä mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, Anders Adlercreutz sanoo Hbl:lle.

Adlercreutzilta kysytään vasemmistohallituksesta. Hän toteaa Sdp:n peruskannattajilleen suuntaamia vero- ja eläkelupauksia tarkoittaen, että sosiaalidemokraateilla on hallitusasemassa ollut tapana toimia toisella linjalla kuin oppositiossa.

– Mutta toki on hieman hälyttävää tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen, että Sdp:n puoluejohto tässä vaiheessa on esittänyt monia hyvin selkeitä linjauksia. Uskon kuitenkin että kyse on vaalikampanjasta, eikä Sdp haua lukita itseään voimakkaasti ennen tulevia hallitusneuvotteluja.