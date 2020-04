Analyytikot Ylellä: Synkät ajat painavat koko pörssivuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitusten purkamisen ei arvioida vaikuttavan suuresti Helsingin pörssin yhtiöihin.

OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saaren mukaan sijoittajat tuntuvat aika hyvin hyväksyvän pettymyksiä.

– Eli ollaan tiedostettu, että alkuvuosi on pilalla ja koko vuosi on pitkälti pilalla. Kun korot ovat missä ovat ja elvytyspolitiikka on mittavaa, ollaan valmiita katsomaan jo ensi vuoteen. Niin kauan kun ensi vuodessa häämöttää merkittävä elpyminen, niin ei lähdetä hätäilemään, hän totesi Ylen Aamussa.

Toinen Antti Saari, päästrategi Nordeasta, arvioi synkkien aikojen näkyvän jo pörssikursseissa.

– Toki yhtiökohtaisia eroja tulee ihan varmasti olemaan ja tosi pahat pettymykset tullaan kyllä hinnoittelemaan vielä uudestaan, mutta kyllähän tässä on tultu myöskin aika kovaa kyytiä alaspäin, vuoden alusta 20 prosenttia, hän muistutti.

Kun vielä pahimmalla hetkellä nähtiin reilun kolmanneksen kurssilasku, niin Nordean Saaren mielestä kyllä aika synkkää tulevaisuutta hinnoitellaan.

OP:n Saaren mukaan keskeisissä globaaleissa pörsseissä vallitsee nyt normaali taantumahinnoittelu, mutta pörssilasku tapahtui muutamassa viikossa, kun se normaalisti tapahtuu vuoden aikana, ja nyt on lähdetty jälleen nopeasti ylös.

– Me kaikki huomasimme viikon sisällä, että tästä tulee väistämättä globaali taantuma, hän kuvailee kriisin luonnetta.

Nordean Saari huomautti, että aikaisemmista talouskriiseistä tämä eroaa joka tavalla.

– Emme me ole ikinä kokeilleet sitä, että pistetään koko maailmantalous seis.

Tärkeintä on OP:n Saaren mukaan nyt seurata tartuntojen kehittymistä. Markkinoille on hänen mukaansa ollut iso helpotus, että tilanne Euroopassa näyttää kääntyneen parempaan. Jos talouden avaaminen kuitenkin johtaisi uuteen koronakriisiin loppukesästä, se voisi aiheuttaa uuden pörssiromahduksen.

Nordean Saari muistutti lisäksi, että rajoitusten purkaminen Suomessa ei ole suomalaisten pörssiyhtiöiden kannalta ole kovin iso asia, koska Helsingin pörssissä yritysten liikevaihdosta karkeasti ottaen kolme neljäsosaa tulee muulta kuin Suomesta.