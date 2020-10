Analyytikot ilahtuivat Nokian uudistuksista, kurssi taas nousussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiön ongelmat on viimein lausuttu ääneen, ja nyt on asiantuntijoiden mielestä hyvä hetki ostaa osakkeita.

Verkkovalmistajan Nokian kurssi on tänään perjantaina toipumassa eilisestä romahduksesta. Sijoittajat pettyivät yhtiön osavuosikatsaukseen siinä määrin, että yhtiön osakekurssi putosi yli 17 prosentin vauhdilla. Nyt perjantaina iltapäivällä kahden aikaan ollaan palauduttu jo kolmen prosentin nousuun.

Suurin pettymys markkinoille oli analyysitalo Inderesin mukaan 7-10 prosentin oikaistun liikevoiton ohjeistus ensi vuodelle, sillä markkinaodotukset olivat 11 prosentissa.

Nokia kertoi myös muutoksista toimintamalliinsa. Neljälle uudelle liiketoimintaryhmälle tulee selkeä tulosvastuu, ja tavoitteeksi asetetaan markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan.

– Nokiassa alkaa nyt tapahtua näkemyksemme mukaan täysin oikeita asioita ja uusi johto toteuttaa juuri odottamiamme rohkeita uudistuksia, toteavat Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen ja analyytikko Atte Riikola kommentissaan.

He arvioivat, että yhtiön iso remontti tulee viemään aikaa vähintään yhdestä kahteen vuoteen. Myös epäonnistumisen riski on heidän mukaansa korkea.

– Näemme tästä huolimatta hyvän hetken ostoille, koska sijoittajien luottamus yhtiötä kohtaan on nyt totaalisen menetetty ja osakkeen arvostus poljettu pohjiin, vaikka ongelmat on nyt viimein lausuttu ääneen ja oikeita toimenpiteitä on laitettu käyntiin niiden ratkomiseksi, analyytikot painottavat.