Keskustan ministerin mukaan alkoholin saa­ta­vuu­den li­sää­mi­sel­lä oli­si kiel­tei­siä kan­san­ter­vey­del­li­siä vaikutuksia.

Per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Annika Saarikko (kesk.) haluaa säilyttää Alkon monopoliaseman. Ministeri kirjoittaa, että kokoomuksen puoluehallituksen päätös tukea Alkon monopolin purkamista esittävää puoluekokousaloitetta ei tullut yllätyksenä.

– Se vas­taa sitä ku­vaa puo­lu­een ar­vo­poh­jas­ta, jon­ka al­ko­ho­li­la­ki­neu­vot­te­lut ku­lu­van vaa­li­kau­den mit­taan ovat osoit­ta­neet, Saarikko kirjoittaa Suomenmaassa julkaistussa blogissa.

Keskustan ministerin mukaan kokoomuksen ajattelu perustuu markkinoiden ja yksilöiden vapauteen.

– Oikeasti asi­al­la on kui­ten­kin vä­hän enem­män ja sy­väl­li­sem­pi­ä­kin ulot­tu­vuuk­sia. Luu­len, et­tä ajat­te­lum­me suu­rin ero on sii­nä, et­tä ko­koo­muk­sel­le al­ko­ho­li on kuin mikä ta­han­sa tuo­te ja omas­sa ajat­te­lus­sa­ni se on eri­tyi­nen ku­lu­tus­hyö­dy­ke, jon­ka mil­jar­di­luo­kan hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei voi si­vuut­taa – ei yk­si­lö- ei­kä yh­teis­kun­ta­ta­sol­la, hän kirjoittaa.

Ministeri muistuttaa, että Alkolla on nykyisellään kaksi lakisääteistä tehtävää, alkoholijuomien vähittäismyynti sekä alkoholihaittojen torjuminen.

– Al­ko ei pyri te­ke­mään pa­rem­paa lii­ke­vaih­toa ja voit­toa, vaan pal­ve­le­maan asi­ak­kai­taan mah­dol­li­sim­man hy­vin ja vas­tuul­li­ses­ti.

– Kos­ka em­me pää­se pa­koon sitä to­si­a­si­aa, et­tä saa­ta­vuus li­sää ku­lu­tus­ta, on hyvä ha­vai­ta, et­tä mo­no­po­lis­sa myyn­ti­pis­tei­den mää­rä on hal­lin­nas­sa, Saarikko kirjoittaa.

Hän kertoo, että Alkon aseman perusteleminen ei ole hänelle epäkiitollinen tehtävä.

– Se on hy­vin hoi­det­tu val­ti­o­nyh­tiö, jota keh­taa puo­lus­taa.

– Sitä en ym­mär­rä, et­tä jos Ruot­si kel­paa hy­väk­si esi­mer­kik­si mo­nen mie­les­tä vaik­ka­pa per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sel­le tai so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen va­lin­nan­va­pau­del­le, mik­si se ei kel­paa meil­le esi­mer­kik­si al­ko­ho­lin myyn­tiin? Ruot­sin Sys­tem­bo­la­get on maal­le enem­män­kin yl­pey­den kuin jat­ku­van rii­te­lyn ai­he, Saarikko kirjoittaa.

Annika Saarikko kertoo tuovansa eduskuntaan alkusyksyllä esityksen, jos­sa al­ko­ho­li­la­kia täs­men­ne­tään si­ten, et­tä EU-oi­keu­del­li­sis­sa puit­teis­sa etä­myyn­tiä ra­joi­te­taan. Ministerin mukaan esityksen tavoitteena on turvata Al­kon mo­no­po­li­a­se­ma.