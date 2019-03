Ampumavälikohtaus raitiovaunussa Hollannissa

Aseistautuneen miehen kerrotaan avanneen tulen raitiovaunussa Utrechtissa. Hollannin poliisin mukaan useita henkilöitä on loukkaantunut.

– Ampumavälikohtaus tapahtui 24 Oktoberplein -aukiolla Utrechtissa. Tapauksesta ilmoitettiin kello 10.45, poliisi kertoo twitterissä.

Ympäröivä alue on eristetty ja paikalla on useita terrorisminvastaisen poliisin yksiköitä sekä kolme lääkintähelikopteria. Pääministeri Mark Rutten mukaan maan hallitus on kokoontunut hätäistuntoon tapauksen johdosta.

Hyökkäystä tutkitaan mahdollisena terrori-iskuna.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019