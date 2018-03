”Ampumaradalla paukkui” – Sirpa Paatero: Onko tämä erätaitojen opettelua?

SDP:n kansanedustaja vapaaehtoinen maanpuolustus ”on ok, kunhan harrastajat ovat täysi-ikäisiä”.

SDP:n Sirpa Paatero ihmettelee twitterissä väitteitä siitä, että MPK:n alaikäisille avoimiin kursseihin ei sisältyisi sotilaallista toimintaa. Hän on jakanut vuoden takaisin Länsi-Savon jutun, jossa kerrotaan 15-50-vuotiaita osallistujia keränneen Varusmiehen perustaitoja naisille -kurssin sisällöstä.

”Harjoituskäsikranaatit lensivät, kevyet kertasingot saatiin ampumavalmiiksi ja Kyrönpellon ampumaradalla paukkui, kun Varusmiehen perustaitoja naisille -kurssilaiset pistivät tuulemaan”, artikkelissa kuvaillaan.

Paatero ja SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja ovat vaatineet puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin.) puuttumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan, joka antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille. Kansanedustajat pitävät kyseenalaisena, että maanpuolustuksesta annetun lain ikärajavelvoitetta kierretään sillä, että huoltajien suostumuksella näillä kursseilla lapsille luodaan sotilaallisia valmiuksia.

MPK:n koulutuskalenterista vuodelle 2018 löytyy useita kursseja, joihin alaikäiset voivat osallistua. Koulutukset ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Tuomioja ja Paatero muistuttavat, että tällaiseen koulutukseen on samaisessa laissa määritelty ehdoton 18 vuoden alaikäraja. Niinistö sen sijaan puolustaa kursseja.

– Näitä ovat muun muassa lukiolaisten turvakurssit ja intti tutuksi -tyyppiset tapahtumat. Näille kursseille voivat alle 18-vuotiaat osallistua vanhempien kirjallisella suostumuksella. Olen tutustunut näihin kursseihin paikan päällä. Ne ovat sangen suosittuja ja opettavat mielestäni hyödyllisiä kansalaistaitoja, Jussi Niinistö vastasi kansanedustajille blogissaan.

Sirpa Paateron mukaan ”vapaaehtoinen maanpuolustus on ok, kunhan harrastajat ovat täysi-ikäisiä”.

– Kun kyse on kertausharjoituksiin verrattavasta koulutuksesta on tavoite jotakin muuta kuin erätaidot ja myös puolustusvoimien maksamasta koulutuksesta. Lapsille on paljon muita harrastusmahdollisuuksia. Miksi #mpk ei voisi rajata toimintaa täysi-ikäisiin? Paatero kysyy twitterissä.