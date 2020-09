Amorellan matkustajat evakuoidaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Karille ajaneen aluksen matkustajilla ei ole välitöntä hätää.

Viking Linen Amorella-alus sai lauantaina pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella Ahvenanmaalla. Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitterissä valmistelevansa parhaillaan matkustajien evakuointia.

– Amorella on tukevasti pohjastaan kiinni. Aluksella olevilla 281 ihmisellä ei ole välitöntä hätää, mutta aluksen päällikkö on päättänyt että kaikki ylimääräiset ihmiset evakuoidaan.

Ylen tietojen mukaan laivan matkustajat on siirretty laivan ylimmälle kannelle ja heille on puettu pelastusliivit. Aftonbladetin tietojen mukaan laivan sisälle on päässyt vettä ja vuoto ulottuu usealle osastolle.

