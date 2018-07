Amnesty Helsingin huippukokouksesta: Syyrian sodasta puhuttava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmisoikeusjärjestö toivoo, että Venäjän ja USA:n presidenttien tapaamisessa etsitään ratkaisuja Syyrian sotaan.

Amnesty Internationalin mukaan Vladimir Putinin ja Donald Trumpin on asetettava kansainvälinen pakolaistilanne ja Syyrian sota agendansa kärkeen maanantaina Helsingissä alkavassa huippukokouksessa.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan hyvä alku olisi puuttua Syyrian pakolaistilanteeseen. Amnesty muistuttaa, että Venäjällä syyrialaisten on käytännössä mahdotonta saada turvapaikkaa. Vain kaksi syyrialaista on saanut Venäjällä pakolaisaseman vuoden 2011 jälkeen. Trumpin hallinto on puolestaan pienentänyt pakolaiskiintiön kokoa merkittävästi, ja Yhdysvallat ottaa vastaan vähemmän kiintiöpakolaisia kuin vuosiin.

– Huippukokous tarjoaa molemmille presidenteille mahdollisuuden muuttaa suuntaa ja alkaa johtaa myötätunnolla ja oikeudenmukaisuudella, Amnestyn Suomen osasto toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo järjestön tiedotteessa.

Amnestyn mukaan Putin ja Trump ovat myös yhdessä vastuussa Syyriassa jatkuvasta konfliktista ja siviilien kuolemista. Järjestö vaatii Venäjää lopettamaan Syyrian hallituksen tukeminen sotarikoksissa sekä Yhdysvaltojen johtamaa liittoumaa tunnustamaan vastuunsa siviiliuhreista Raqqan kaupungin piirityksessä.

Johansson muistuttaa myös Suomen presidentin merkittävästä roolista tapaamisen isäntänä. Hänen mukaansa Sauli Niinistö voi vahvalla kannanotolla osoittaa johtajille, mihin leiriin Suomi kuuluu.

– Niinistön olisi hyvä muistuttaa kansainvälisten sopimusten noudattamisesta, joka on suurvaltojenkin kannalta parempi vaihtoehto kuin kidutuksen salliminen ja sodan lakien jatkuva rikkominen.