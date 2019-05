Amnesty epäilee sotarikoksia Libyassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Libyassa käydään verisiä taisteluja vallasta, kun poliittiset toimijat ovat liittoutuneet aseellisten ryhmien kanssa.

Pääkaupunki Tripolissa tapahtui huhtikuussa lukuisia aseellisia hyökkäyksiä, jotka rikkoivat kansainvälisiä lakeja. Amnesty International tutki Tripolin taisteluita silminnäkijähavaintojen, sosiaalisen median julkaisujen ja satelliittikuvien avulla.

Jopa 70 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taisteluiden alta Tripolissa. WHO:n mukaan kaupungissa on kuollut 454 ihmistä ja loukkaantunut yli 2 000 ihmistä sen jälkeen, kun kansallisen armeijan (LNA) päällikkö Khalifa Haftar aloitti hyökkäykset huhtikuun alussa.

Amnestyn keräämät todisteet osoittavat, että aseellisten ryhmien taistelut ja lukuisat hyökkäykset saattavat täyttää sotarikosten kriteerit. Järjestö tutki 15.-17. huhtikuuta Abu Salimin naapurustossa tapahtuneita iskuja.

Aseelliset hyökkäykset ovat vahingoittaneet niin asuinrakennuksia, kouluja, moskeijoita kuin ambulanssejakin. Siviilien hätää lisäävät toistuvat sähkökatkokset.

Käytetyt aseet lailla kiellettyjä

Eräs silminnäkijä todisti, kun viisi rakettia osui asuinrakennukseen keskellä yötä 16. huhtikuuta. Iskussa kuoli neljä naista ja yksi mies. Pieni tyttö toimitettiin sairaalaan kriittisessä tilassa, mutta hän selvisi hengissä.

Toistaiseksi on epäselvää, mitkä aseelliset joukot olivat iskun takana. Amnestyn tietojen mukaan rakennuksessa ei ollut sotilaskohdetta, johon iskut olisivat tähdänneet.

– Kansainvälinen oikeus velvoittaa kaikki hyökkäysten osapuolet suojelemaan siviilejä ja tekemään selvän rajan siviilien ja taisteluihin osallistuvien välille hyökkäysten aikana. Umpimähkäiset hyökkäykset, jotka vaikuttavat siviiliväestöön ja -kohteisiin, saattavat täyttää sotarikosten kriteerit, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen.

Sekä Haftarin johtama kansallinen armeija LNA että Libyan kansainvälisesti tunnustettu hallitus GNA ovat mahdollisesti syyllistyneet umpimähkäisiin hyökkäyksiin asuinalueilla Libyan taisteluissa. Amnestyn tietojen mukaan molemmilla osapuolilla on käytössään kiellettyjä aseita, kuten raketinheittimiä.

– Tarpeetonta ja summittaista tuhoa aiheuttavien aseiden käyttö on kielletty kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa. Amnestyn dokumentoimista iskuista näkee, etteivät taistelijat välittäneet siviilien suojelusta.Libyan tapahtumista on tehtävä riippumaton ja kansainvälinen tutkimus. Mahdollisiin sotarikoksiin syyllistyneet täytyy tuoda oikeuden eteen, Korhonen toteaa.

Yli 800 000 ihmistä eli lähes kymmenen prosenttia väestöstä on Libyassa humanitaarisen avun tarpeessa. Puolet avuntarvitsijoista on siirtolaisia ja pakolaisia. Maassa on lähes 60 000 UNHCR:lle rekisteröitynyttä pakolaista ja turvapaikanhakijaa sekä yli 660 000 siirtolaista.