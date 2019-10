Ammattiliitto yllättyi – ”Vihreät kannattivat työehtojen heikennystä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jyty ei hyväksy Turun kaupungin konsernijaoston päätöstä Arkean työehtosopimuksen vaihtamisesta.

Ammattiliitto Jyty kertoo, että Turun kaupungin 98 prosenttisesti omistama kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea on ilmoittanut vaihtavansa yli 1 000 työntekijän työehtosopimukset halvempiin sopimuksiin. Tähän asti Arkeassa on noudatettu Avainta ry:n työehtosopimusta, joka noudattelee kunta-alan vastaavaa sopimusta.

Jyty ei hyväksy Turun kaupungin konsernijaoston tekemää päätöstä työehtosopimuksen vaihtamisesta, mikä Jytyn mukaan tarkoittaa käytännössä rajuja heikennyksiä jo ennestään pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkoihin ja työehtoihin.

– Turun kaupungin johdon siunaama päätös on pöyristyttävä. Se on avattava uudelleen käsittelyyn, jossa on kuultava myös henkilöstöä, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii tiedotteessa.

Hänen mukaansa Jyty aikoo puolustaa jäseniään tarvittaessa työtaistelutoimin yhdessä muiden liittojen kanssa.

– Emme hyväksy pienipalkkaisten työntekijöiden, kuten siivoojien, keittäjien tai laitoshuoltajien työehtojen polkemista, Pihlajamäki painottaa.

Turun kaupungin konsernijaostossa sopimussiirtoa kannattivat Jytyn mukaan kolme kokoomuksen ja kolme vihreiden edustajaa sekä yksi keskustan edustaja. Siirtoa vastustivat kolme SDP:n ja kaksi vasemmistoliiton edustajaa sekä yksi perussuomalaisten edustaja.

– Yllätyksenä tuli, että vihreät, mutta myös keskusta, kannattivat matalapalkkaisten työehtojen rajuja heikennyksiä Turussa. Vielä äskettäin nämä maan hallituspuolueet tuomitsivat vastaavassa tilanteessa jyrkästi valtio-omisteisen Postin omistajaohjauksen ja sopimusshoppailun. Nyt Turussa on kysymyksessä kuitenkin vielä suuremman joukon yli 1 000 työntekijän työehtojen leikkaukset, Pihlajamäki toteaa.