Ammattiliitto sysää vastuuta teleoperaattoreille

Ammattiliitto Pron mukaan Elisa ja Telia mahdollistavat Kotidatan henkilöstön huonon kohtelun.

Ammattiliitto Pron mukaan operaattoreilla on mahdollisuus lopettaa Suomen Kotidatan työriita ja noudattaa niitä periaatteita alihankinnan käytöstä, joita alalla on perinteisesti ollut ICT-alan työehtosopimuksen noudattamisessa.

Ellei Kotidatan työriitaan saada ratkaistua, niin jo yli kaksi viikkoa jatkunut lakko laajenee myös operaattoreille, kun työt muun muassa Elisalla ja Teliassa ovat tukilakossa 4. marraskuuta alkaen.

– Elisa ja Telia mahdollistavat Kotidatan henkilöstön huonon kohtelun. Sen sijaan DNA on toiminut asiassa vastuullisesti, sillä se ostaa käyttämänsä palvelun ICT-alan työehtosopimusta noudattavalta yritykseltä, Ammattiliitto Pron johtaja Antti Hakala sanoo.

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Mika Mäkelän mukaan riidassa on kyse laajemmastakin ongelmasta, sillä isot toimijat maksavat alihankintaa tekeville yrittäjille ja yrityksille niin vähän, että alihankkijat elävät kädestä suuhun.

– ICT-alalla käydään paljon yt-neuvotteluja alihankintaverkostossa. Alalla koettiin vuosi sitten iso konkurssikin, kun Relacom ajautui maksukyvyttömäksi. Olisi kaikkien, eikä pelkästään vain työntekijöiden, etu, että alihankintaketjun hinnoittelu toimii niin, että myös ketjun päässä olevissa yrityksissä voidaan maksaa säällistä palkkaa, kehittää osaamista, panostaa henkilöstön sitoutumiseen. Ja myös yrittäjälle jäisi osuutensa, Mäkelä toteaa.

Aiemmin myös Elisa ja Telia ovat työnantajina sitoutuneet puolustamaan alan työehtoja.

– On edellytetty, että alihankintaketjussa ei poljeta työehtoja, on pidetty tärkeänä, että kilpaillaan reilusti työtä halpuuttamatta, on toimittu markkinatalouden hyvien periaatteiden mukaisesti. Onko nyt niin, että linja on muuttunut, ja ICT-alan työtä saa halpuuttaa miten tahansa? Operaattoreilla on mahdollisuus lopettaa työriita ja toimia vastuullisesti. Alalla on ollut tapana, että alihankintatöissä noudatetaan ICT-alan työehtoja, sopimusala-asiamies Seppo Lundgren Prosta sanoo.