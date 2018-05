Ammattiliitto: SDP:n esittämä rahoitusalan arvonlisävero ei toimi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliito Pro ei kannata SDP:n esittämää rahoitusalan arvonlisäveroa, sillä se kannustaisi rahoituslaitoksia siirtämään palvelutoimintojaan ulkomaille.

– SDP:n vero-ohjelmassa ei valitettavasti ole osattu tunnistaa rahoitusalan erityispiirteitä palveluliiketoimintana ja digitalisaation aiheuttamaa muutosta toimialan toimintamalleihin. SDP:n pankkien verotusta koskeva ajattelu on markka-ajalta”, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen (sd.).

Hänen mukaansa SDP:n esittämä veromalli kohdistuisi Suomessa tuotettuun rahoitusalan arvonlisään ja vero-ohjelmassa annetaan ymmärtää, että vero pitäisi ottaa käyttöön maassamme siitä huolimatta, miten muut euromaat kehittävät verotustaan tulevaisuudessa.

Malisen mukaan veron käyttöönotto yksistään Suomessa johtaisi siihen, että rahoituslaitokset siirtäisivät varsinaiset palvelutoiminnot tapahtumaan sellaiseen euromaahan, mikä ei arvonlisäveroa perisi.

– Syntyvää arvonlisää ei siis enää näytettäisi Suomessa olevassa rahoituslaitoksen toimipisteessä ja kyseiset rahoituslaitokset välttyisivät helposti verolta. Nordea hyödynsi samaa verovälttelyn logiikkaa pankkiveron kohdalla verovuoden 2012 osalta ja valtiolta jäi saamatta kymmenien miljoonien verotuotot.

Kuten SDP:n vero-ohjelma toteaakin, rahoitusalan arvonlisäveron on käytössä Islannissa, Tanskassa ja Norjassa. Kaikki maita, joilla on kansallinen valuutta ja maita joiden rahoitussektorin on hankalaa siirtää omaa palvelutoimintaansa rajojen ulkopuolelle valuuttarajoitteidensa vuoksi.

Suomi puolestaan on euroalueen jäsen ja rahoitusalan yritysten maksuliikenteen ja palvelutoimintojen siirtäminen toiseen maahan tapahtuu huomattavasti vaivattomammin.

Osa suomalaisista pankeista on jo nyt keskittänyt tiettyjä maksuliikennetoimintoja Suomen ulkopuolelle ja Ammattiliitto Pron mukaan SDP:n ajama arvonlisävero vain kiihdyttäisi ilmiötä.

– Tällä olisi suoria vaikutuksia pankkisektorin työllisyyteen ja voisi jopa heikentää suomalaisasiakkaiden saamaa palvelua tai sen nopeutta.