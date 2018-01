Ammattiliitto Pro varoittaa finanssialan sääntelyn lisääntymisestä

Halu hyvään asiakaspalveluun ja alan lisääntyvä sääntely aiheuttavat finanssialalla työskenteleville ristipaineen, sanoo Ammattiliitto Pro.

– Tänään julkaistu tutkimus osoittaa selvästi sen, että kasvavat vaatimukset ovat vetäneet finanssialalla työntekijät tiukalle, kertoo finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

Dokumentaatiovaatimukset, rahanpesun estämiseen liittyvät velvoitteet ja muu lisääntynyt EU-sääntely nostavat pohjoismaisten finanssialan työntekijöiden stressitasoa, kertoo Pohjoismaisten finanssialan liittojen järjestön NFU:n tuore tutkimus.

Samaan aikaan työntekijöiden määrä pohjoismaisella finanssisektorilla on vähentynyt selvästi.

– Sillä on kaksi seurausta: se nostaa työntekijöiden stressitasoa ja heikentää kuluttajansuojaa, kun rahoitusalalla ei ole riittävästi aikaa kertoa asiakkaille rahoitusalan tuotteista, toteaa Antti Hakala.

Uudet sääntelyn tuomat vaatimukset on vain lisätty aikaisempien tehtävien päälle. Lisääntyneen dokumentaatiovaatimusten tarkoituksena on ollut lisätä kuluttajan suojaa, mutta on ristiriitaista, miten se toteutuu, kun finanssialan työntekijöillä on entistä vähemmän aikaa antaa luotettavaa finanssialan neuvontaa ja informaatiota.

Samanaikaisesti useilla finanssialan työntekijöillä on tulostavoitteet, jotka luovat työhön lisäpainetta.

– Työnantajan vaatimukset yhdessä EU-sääntelyn vaatimusten kanssa ovat ajaneet jatkuvasti pienenevän henkilöstön äärirajoille. Henkilöstö haluaa tarjota hyvää palvelua, mutta aikaa ja resursseja siihen on yhä vähemmän. Lopputuloksena finanssialan työntekijöiden terveys ja pankkien asiakkaiden kuluttajansuoja kärsivät, toteaa Hakala.

Pohjoismaisten finanssialan liittojen järjestön NFU:n tutkimus toteaa, että sääntely voi heikentää sekä kuluttajansuojaa että työntekijöiden terveyttä.

NFU:n tutkimus tehtiin finanssituotteiden myynnin ja neuvonnan parissa työskentelevien työstä. Kyselyyn vastasi yhteensä 215 finanssialan luottamusmiestä Tanskasta, Ruotsista Suomesta, Norjasta ja Islannista. Vastaukset edustavat 35 000 pohjoismaisella finanssisektorilla työskentelevää.

NFU:n tutkimuksessa vastaajista 49 prosenttia kertoo, että yksi tai useampi hänen edustamistaan jäsenistä on kokenut eturistiriitaa hyvän asiakaspalvelun ja sääntöjen sekä prosessien seuraamisen välillä. Syynä on rajoitettu työaika ja liian monimutkaiset ja aikaa vievät sääntelyvaatimukset.

Euroopan komission vastaus vuoden 2008 eurokriisiin oli noin 40 lainsäädäntöehdotusta, joilla uudistettiin lainsäädäntöä. Tarkoitus oli ehkäistä tulevia kriisejä, mutta toisaalta lisäsi pankkien sääntelytaakkaa huomattavasti.