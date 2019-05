Ammattiliitto haluaa rajoittaa sote-yritysten voittoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

JHL:n mukaan sote-palvelut tuotettava pääosin julkisen sektorin toimesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto vaatii, että yritysten voittokatosta säädetään laki sote-alalle

– Julkisia hyvinvointipalveluja tuottavilta yrityksiltä on vaadittava entistä parempaa yhteiskuntavastuuta. Verovarojen vuoto pois Suomesta on saatava loppumaan. Lain säätäminen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten voittokatosta on välttämätön, ammattiliitto sanoo tiedotteessaan.

Verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut on JHL:n mukaan järjestettävä ja pääosin tuotettava julkisen sektorin toimesta.

– Julkisuuteen nousseet hoito- ja hoivapalveluiden laatuongelmat ja epäkohdat osoittavat selkeästi, etteivät tehdyt ratkaisut sote-alan yksityistämisissä ole toimivia.

Edustajisto edellyttää myös seuraavalta hallitukselta ”rohkeutta tehdä Suomesta jälleen toimiva hyvinvoinnin mallimaa”.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei tule tavoitella lyhytjänteisiä yhden vaalikauden aikana laskettavia säästöjä. Kuntien rahoituspohjaa on vahvistettava palvelujen turvaamiseksi. Laadukkaat julkiset palvelut eivät synny ilman euroja ja riittävää henkilöstömäärää.