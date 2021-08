Ammattiliitot syyttävät Finnairia shoppailusta työehdoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuljetusliitot KL ry ei hyväksyä tapaa, millä voimassa olevia työehtoja kierretään.

Kuljetusliittojen mukaan Finnair vaati lentoemäntien ja stuerttinen voimassa olevaan työehtosopimukseen heikennyksiä kesken sopimuskauden. Finnair vaatimukset koskevat palkkaa ja lepoaikoja ja tulisivat voimaan yhtiön Tukholmasta lennettävillä lennoilla.

Yhtiö perustelee vaatimusta lentoemäntien ja stuerttien työehtojen heikentämisestä yhtiön kannattavuudella. Kuitenkin vain pieni osa lentoliikenteen kustannuksista koostuu matkustamohenkilöstön palkoista.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti torjua Finnairin vaatimuksen tes-heikennyksistä.

– Tilanne on työntekijöille ja ammattiliitolle hankala, sillä noin 90 prosenttia lentoemännistä ja stuerteista ja koronan takia lomautettuna. Samaan aikaan Finnair on saanut kuitenkin tuntuvaa valtiontukea. Tämän olisi luullut heijastuvat Finnairissa vastuuna myös työntekijöistä, Kuljetusliitot sanoo tiedotteessaan.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan AKT:n torjuttua Finnairin vaatimukset, julkisti yhtiö yhteistyön henkilöstövuokrausyritys Airpron kanssa. Tällä Finnair haki kiertotietä heikennyksiä matkustamohenkilöstön työehtoihin.

Se tarjosi härskisti omille lomautetuille työntekijöilleen mahdollisuutta työllistyä Airpron kautta. Tällöin työsuhteisiin noudatettaisiin kuitenkin Airpron työehtopimusta, jonka ovat solmineet Palvelualojen työnantajat Palta ja PRO-liitto. Kyseinen sopimus on huomattavasti heikompi kuin AKT:n ja Paltan solmima alan yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva sopimus, tiedotteessa sanotaan.

Kuljetusliitot paheksuu Finnairin toimintaa ja ”on huolissaan siitä, ettei valtionyhtiöiden keinovalikoimasta näytä puuttuvan mitään, millä työntekijän työehtoja voitaisiin halpuuttaa”.

AKT sanoo, ettei se ole tässä asiassa yksin.

– Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on kampanjoinut Postin vuokratyöntekijöiden työehtojen puolesta. Osaan Postin vuokratyöntekijöistä on sovellettu kahden vuoden ajan PAUn solmimaa työehtosopimusta selvästi heikompia palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Asia on tällä hetkellä oikeusprosessissa.

Kuljetusliitot vaatii, että valtio omistajan roolissa edellyttää omistamiltaan yhtiöiltä hyvää henkilöstöpolitiikkaa, vaikka yhtiöiden tilanne olisikin taloudellisesti haastava.

– Tes-shoppailu on saatava loppumaan. Se nakertaa koko ay-liikkeen uskottavuutta, ja sitä kautta sen voimaa ja jäsenkehitystä. On myös vaikea vakuuttaa ihmisiä siitä, että ay-liike on yhtenäinen ja työntekijöiden puolella, kun yksi ammattiliitto voi tehdä työantajapuolen kanssa kilpailevan ja ehdoiltaan heikomman työehtosopimuksen, Kuljetusliitot toteaa.

Kuljetusliitot KL:ään kuuluvat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatiealan unioni RAU sekä Suomen Merimies-Unioni SMU.