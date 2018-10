Ammattiliitot laajentavat työtaistelujaan

Ammattijärjestöt Talentia, OAJ ja Pardia ovat julistaneet edustamilleen TES-aloille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Hyvinvointialan liiton (HALI) aloilla se koskee etenkin yksityistä sosiaalipalvelualaa ja terveyspalvelualaa sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ:n osalta myös varhaiskasvatusta.

Talentian osalta yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan – työehtosopimusten piirissä työskentelevien jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 8.10. kello 00.00. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Pardian jäsenten osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 10.10. klo 06.00 ja päättyy perjantaina 12.10. kello 23.59.

OAJ jäseniä koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan 8.10. kello 00.00. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Voimassa on myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry julistama poliittinen työtaistelu: ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta. Kielto on ollut voimassa 1.10. kello 00.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Kielto tarkoittaa, että ilmoituksen antaneisiin liittoihin järjestäytyneet työntekijät oletettavasti liittonsa ohjeistuksen mukaan kieltäytyvät tekemästä ylityötä tai sopimasta vuorojen vaihdoksista kiellon voimassaoloaikana.

Hyvinvointialan liitto pahoittelee syvästi työntekijäpuolen tapaa vaikuttaa asioihin.

– Hyvän hoidon ja hoivan varmistaminen vaikeutuu entisestään ja asiakasturvallisuus vaarantuu. Poliittiset työtaistelut ovat kohtuuttomia niin asiakkaille kuin yrityksille. Työtaistelun vahingollisten vaikutusten kohteet eivät ole osallisia hallituksen ja ay-liikkeen välisessä kiistassa. Työntekijäpuolen tulisi etsiä muita keinoja mielipiteittensä esittämiselle, sanoo Hyvinvointialan liitto.