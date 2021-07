Ammattiliiton luottamusmiehelle tyrmäys työpaikoilta – vain joka viides tukee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neljä viidestä haluaa, että työntekijät ovat samanarvoisia riippumatta liiton jäsenyydestä.

Koko henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun suosio sopijaosapuolena kasvaa ja ammattiliittoa edustavan luottamusmiehen laskee, tuore Työelämägallup kertoo.

62 prosenttia työllisistä haluaisi, että työehdoista voisi sopia työpaikoilla, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Viidennes (21 prosenttia) on eri mieltä asiasta. Osuudet ovat suunnilleen samat kuin alkuvuonna vastaavassa kyselyssä (63 prosenttia /19 prosenttia).

– Työpaikkasopimisen kannatus on edelleen erittäin vahvaa. Erityisen vahvaa se on yksityisellä ja kolmannella sektorilla, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Asia on hallituksen työryhmävalmistelussa, ja noussee esille syksyn tes-kierroksella. Lisäksi metsä- ja teknologiateollisuudessa etsitään uusia, paikallisia ja yrityskohtaisia tapoja sopia työehdoista, kun työnantajat haluavat vähentää keskitettyä sopimista.

Luottamusvaltuutetun suosio vain kasvaa

Jos työpaikalla sovittaisiin paikallisesti, ylivoimaisesti suosituin sopija työntekijöiden puolesta olisi koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu (40 prosenttia). Toiseksi mieluisin vaihtoehto olisi, että koko henkilöstö sopisi yhdessä (27 prosenttia).

Ammattiliiton jäsenten valitsemaa ja ammattiliittoon kuuluvaa luottamusmiestä sopijaksi kannattaisi 19 prosenttia työllisistä. Alkuvuonna tehtyyn edelliseen kyselyyn verrattuna luottamusvaltuutetun suosi on kasvanut ja luottamusmiehen heikentynyt (38 prosenttia /20 prosenttia)

Pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa koko henkilöstön yhdessä sopiminen saa eniten kannatusta (44 prosenttia).

– Luottamusvaltuutettu edustaa koko porukkaa, ei vain liiton jäseniä, joita on monilla työpaikoilla entistä vähemmän. Luottamusvaltuutettua kannattaa hyödyntää, koska hänellä on työpaikoilla laajaa kannatusta, Pentikäinen kannustaa.

Työlliset vaativat tasa-arvoa sopimiseen

Suuri enemmistö (79 prosenttia) haluaa, että kaikki työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta ammattiliiton jäsenyydestä. Eri mieltä asiasta on vain 12 prosenttia vastaajista.

– Työpaikoilla ymmärretään, että ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä, ovatko he liittojen jäseniä tai eivät. Valitettavasti yhdenvertaisuus on edelleen utuinen unelma monella työpaikalla. Tämänkin vuoksi lakeja on muutettava ja nopeasti, Pentikäinen sanoo.