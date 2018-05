Ammattiliitolta kova sote-vaatimus: Palkat ylös, työt turvattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta siirtyy maakuntien palvelukseen 220000 työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) vaatii hallitusta huolehtimaan siitä, että maakuntiin siirtyvän työvoiman palkat harmonisoidaan.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta siirtyy maakuntien palvelukseen 220 000 henkeä. JHL:n jäseniä siirtyy maakuntiin lähes 25 000.

JHL:n mielestä muutoksen yhteydessä on pidettävä huolta siitä, että työntekijöillä on tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palkat ja työehdot.

– Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Maakuntiin siirtyvän työvoiman palkat on harmonisoitava, ja se pitää tehdä nopeasti uudistuksen jälkeen. Lakiin on kirjattava, että palkat harmonisoidaan ylätasoon, ja valtion on korvattava harmonisoinnin kustannukset maakunnille täysimääräisenä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

Niemi-Laineen mukaan maakuntiin ja yksityisille siirtyvälle henkilöstölle on myös saatava palvelussuhdeturva, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Se luo hänen mukaansa turvallisuutta ja antaa henkilöstölle aikaa valmistautua mahdollisiin muutoksiin.

Maakuntien on tarkoitus ottaa vastuu palveluiden järjestämisestä vuoden 2020 alussa.

Jotta maakuntien rahoitus voidaan turvata, on maakunnille saatava JHL:n mukaan verotusoikeus.

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin euron säästöjä.