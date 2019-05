AMKE: Perusopetuksen oppivelvollisuus ei toimi

Oppivelvollisuuden on AMKE:n mukaan oltava joukko toimia, joilla varmistetaan kaikille tutkinto.

Hallitusneuvotteluissa on päätetty, että oppivelvollisuus ulotetaan koskemaan toisen asteen opintoja eli ammatillista- ja ylioppilastutkintoa. Keskeiseksi keinoksi on asetettu koulutuksen maksuttomuus.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n näkemyksen mukaan yleinen maksuttomuus ei ratkaise ongelmaa. AMKE:n mielestä oppivelvollisuuden on oltava joukko täsmätoimia, joiden avulla varmistetaan kaikille tutkinto. Oppivelvollisuuden nosto ei saa myöskään kurjistaa entuudestaan vaikeaa ammatillisen koulutuksen rahoitustilannetta vaan kustannukset tulee kompensoida täysimääräisesti.

Siitä, että kaikille nuorille tulee varmistaa ammatillinen tai ylioppilastutkinto vallitsee yksimielisyys. Tällä hallituskaudella päätettiin jo oppimateriaalisästä pienituloisten perheiden opiskelijoille. AMKE:n mielestä oppivelvollisuuden laajentamiseen käytettävissä olevat resurssit sekä täsmätoimet pitää kohdistaa niitä tarvitseville.

– Jotta mahdollistamme kaikille nuorille tutkinnon, tarvitsemme useita toimia. Oppivelvollisuus ilman tehokkaita toimia, on poliittista retoriikkaa. Kaikilla näillä toimilla on hintalappunsa, jotka tulisi laskea. Tulee myös muistaa, että ammatillisen koulutuksen resursseja on leikattu yli 300 miljoonaa ja jo nyt krooninen rahoitusvaje on vähintään sata miljoonaa euroa vuodessa, toteaa AMKE:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

AMKE katsoo, että perusopetuksen oppivelvollisuus ei toimi.

– Todistuksen peruskoulusta saa liian moni nuori, joille ei ole edellytyksiä selvitä jatko-opinnoissa. Perusopetuksen joustavuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja hyödynnetään niin, että nuoret saavat riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin. Varmistetaan ohjauksen avulla, että kaikki nuoret löytävät itselleen sopivan opiskelupaikan, AMKE esittää tulevalle hallitukselle.

Toiseksi AMKE selvittäisi, miksi osa nuorista ei halua jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen ja etsisi yksilöllisiä ratkaisuja näille nuorille. Taloudellista tukea opintoihin liittyviin kustannuksiin tarjottaisiin kohdennetusti niille, jotka sitä tarvitsevat.

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton tekemien arvioiden mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset ovat 100–180 miljoonaa euroa. Merkittävä osa näistä kustannuksista tulee ammatillisen koulutuksen kannettavaksi esimerkiksi lisääntyvänä ohjauksena, erityisopetuksena, opiskelijahuoltona ja yksilöllisinä oppimisratkaisuina. Ammatilliselle koulutukselle tulee kompensoida täysimääräisinä nämä lisäkustannukset, AMKE vaatii.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on varmistaa koko työikäisen väestön ammatillinen osaaminen. Vuosittain koulutukseen osallistuu yli 320000 opiskelijaa, joista yli 20 prosenttia on yli 20-vuotiaita. Tarve jatkuvalle oppimiselle kasvaa nopeasti.

– Jo nyt resurssit ammatillisissa oppilaitoksissa on venytetty äärimmilleen, kun rahoitusta on leikattu kymmenen vuoden aikana yli 300 miljoonalla eurolla. Samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet 16 prosenttia. Tämä yhtälö ei enää toimi. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen tarvitaan vähintään kymmenen prosentin eli noin Sadan miljoonan euron korotus, AMKE sanoo.