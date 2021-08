Amerikkalaisprofessori: Ilmastoraportti tarjoaa loistavia uutisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Roger Pielken mielestä ilmastopaneeli keskittyy turhaan ”ilmestyskirjamaisiin” varoituksiin.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC toteaa viikko sitten ilmestyneessä raportissaan, että kaikkein huolestuttavin ennuste lämpötilan noususta ei ole enää todennäköisin. Vielä edellisessä raportissa sitä pidettiin kaikkein todennäköisimpänä, mutta nyt se on pudotettu tasolle ”matala todennäköisyys”.

Asiaan kiinnittää huomiota Yhdysvaltain Coloradon Boulder-yliopiston professori Roger Pielke Jr.

– Tämä on valtava uutinen, oikeastaan loistava, hän toteaa blogissaan.

Pielken mielestä on outoa, että uutisointi on keskittynyt äärimmäisiin varoituksiin, vaikka ilmastoraportti tarjoaa todellisuudessa lohdullisia uutisia ilmastonmuutoksesta.

– Olen tyrmistynyt siitä, ettei tätä lyhyessä ajassa tapahtunutta uskomatonta muutosta ole edes huomattu, ja vielä vähemmän siitä on raportoitu uutisissa.

Pielke muistuttaa, että edellisessä raportissa IPCC piti todennäköisimpänä skenaariota, jonka mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousisi 1 200 miljoonasosaan (ppm) vuoteen 2100 mennessä. Tällä hetkellä pitoisuus on noin 400 miljoonasosaa. Ilmastoslangissa skenaario kulkee nimellä RCP8.5 ja Pielke käyttää siitä nimitystä ”äärimmäinen skenaario”. Muissa skenaarioissa pitoisuus on selvästi matalampi kuin 1200 ppm.

IPCC ei tuoreessa raportissaan arvioi, mikä sen skenaarioista on todennäköisin, Pielke sanoo. Hän kuitenkin ihmettelee, että vaikka IPCC itsekin pitää äärimmäisen skenaarion todennäköisyyttä matalana, se kuitenkin raportissaan käsittelee eniten juuri tätä skenaariota. Pielke on laskenut, kuinka paljon mainintoja eri skenaariot saavat, ja laskelmista käy ilmi, että RCP8.5 on selvästi suosituin tässä suhteessa.

– Miksi IPCC käyttää niin paljon aikaa ja tilaa käsitelläkseen skenaariota, jota se pitää epätodennäköisenä? Ja niin vähän aikaa niihin, jotka ovat linjassa nykypolitiikan kanssa? Tätä ei selitetä. Raportissa tuntuu olevan ilmestyskirjamainen vääristymä.

Pielke katsoo, että äärimmäinen skenaario perustuu väärälle oletukselle: siinä ennustetaan, että kivihiilen käyttö yli kuusinkertaistuisi kuluvan vuosisadan aikana.

– Se tarkoittaisi, että korvaamme maakaasun hiilellä, korvaamme ydinvoiman hiilellä, korvaamme tuuli- ja aurinkovoiman hiilellä, ja jopa hylkäämme öljyn ja teemme hiilestä polttoainetta autoille. Tämä voi kuulostaa naurettavalta (ennusteelta), mitä se todella on.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että kivihiilen käyttö päinvastoin vähenee tulevan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Pielke ihmetteleekin, miksi jopa YK varoittaa, että miljardit ihmiset ovat välittömässä vaarassa. Hän viittaa YK:n pääsihteeri António Guterresin viikon takaiseen puheeseen, jossa tämä sanoi, että ilmastoraportti merkitsee hälytystilaa (code red) ihmiskunnalle.

– Tämä ei ole vain väärin, vaan se on vastuutonta. IPCC ei väitä raportissaan, että miljardit ihmiset olisivat välittömässä vaarassa, Pielke sanoo.

Pielke tutkii politiikkaa ja tiedettä. Hän kertoo tutkineensa ryhmänsä kanssa ilmastopolitiikkaa vuosien ajan ja olevansa yksi maailman siteeratuimmista tutkijoista katastrofien ja ilmastonmuutoksen saralla. Hän uskoo, että ilmastonmuutos on totta ja että sen torjuminen vaatii voimakkaita toimia, kuten hiiliveron käyttöönottoa.

– Aggressiivinen sopeutuminen ja vastatoimet käyvät järkeen, kuten olen sanonut 25 vuoden ajan.

Pielke toteaa, että tuore ilmastoraportti tarjoaa tarkentunutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista luonnonilmiöihin. Esimerkiksi lämpöaaltojen yleistymistä pidetään käytännössä varmana, ja sateiden lisääntymistä todennäköisenä.

Sen sijaan näyttöä ei löydy siitä, että sateiden lisääntyminen johtaisi myös tulvien lisääntymiseen. Ilmastopaneelin mukaan on olemassa matala todennäköisyys sille, että ihminen globaalisti katsottuna vaikuttaisi jokien virtaamiin.

– IPCC:n omankin tekstin mukaan on yksinkertaisesti väärin väittää, että äärimmäisten sääilmiöiden ja ilmastollisten tapahtumien esiintymistiheys tai voimakkuus olisivat kasvaneet, Pielke sanoo.