Amerikkalaismiljonääri pyytää verottamaan lisää

Varakkaiden yhdysvaltalaisten järjestö ehdottaa uusia omaisuusveroja.

Entinen sijoitusyhtiön johtaja Morris Pearl sanoo, että rikkaita yhdysvaltalaisia pitää verottaa rankemmin.

– Rikkaiden sijoittajien, kuten minun, entisen Wall Street -johtajan, ei pidä antaa poimia rusinoita pullasta kun meidän sijoituksiamme verotetaan, Pearl kirjoittaa Financial Times -lehdessä.

Pearl on kirjoittanut kirjan Tax the Rich (”verottakaa rikkaita”), ja hän johtaa Patriotic Millionaires -järjestöä, jonka tavoitteena on kiristää upporikkaiden verotusta. Hän on työskennellyt maailman suurimpiin kuuluvassa BlackRock-sijoitusyhtiössä.

Peralin mukaan Yhdysvalloissa on käytössä kaksinkertainen verojärjestelmä. Toinen niille, jotka käyvät töissä hankkiakseen elantonsa, ja toinen rikkaille.

– Monet Yhdysvaltojen rikkaimmista miljardööreistä eivät maksa käytännössä lainkaan veroja, vaikka heidän omaisuutensa arvo on kasvanut sadoilla miljardeilla dollareilla viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, hän sanoo.

Työssä käyvät amerikkalaiset maksavat veroja 10–40 prosenttia tuloistaan. Sen sijaan 25 rikkainta amerikkalaista, joiden omaisuuden arvo kasvoi 401 miljardia dollaria vuosina 2014–2018, maksoi tuosta määrästä veroja vain 3,4 prosenttia, Pearl sanoo.

– He voivat käyttää taloudellisia johdannaisia tai lainoja, joita he käyttävät elääkseen, joten heille ei synny verotettavaa tuloa. He voivat käyttää kirjapitäjiä järjestämään omaisuuttaan, minkä ansiosta he voivat päättää, maksavatko he veroja ja milloin he maksavat.

Pearlin mielestä Yhdysvaltojen pitäisi verottaa omaisuuksia myös silloin, kun tätä omaisuutta ei realisoida eikä siitä siten synny omistajilleen tulovirtoja.

– Toinen keino on määrätä vuotuinen vero superrikkaille, kuten senaattorit Elizabeth Warren ja Bernie Sanders ovat ehdottaneet.