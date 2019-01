Amerikkalaismedia hehkuttaa Suomen grillimakkaroita

Yhdysvaltalainen Business Insider -julkaisu kehottaa lukijoitaan nostamaan Suomen vuoden 2019 matkakohteiden kärkeen.

Uutissivusto huomauttaa videossaan, että kyseessä on YK:n mukaan maailman onnellisin maa. Ruoan osalta mainitaan muun muassa karjalanpiirakan kaltaiset kestohitit.

– Suomalaiset suhtautuvat intohimoisesti ruokaan. Voit syödä kaikkea poronlihasta maukkaaseen lakkaan. Kesäisin suomalaiset kerääntyvät grillaamaan yhdessä grillimakkaroita. Myös kala on tärkeässä osassa suomalaisessa ruokavaliossa, joten savustettua lohta, kalapiirakoita ja graavilohta saa ympäri vuoden, BI kertoo.

Julkaisun mukaan yöpymispaikan valitseminen on kenties paras osa Suomi-matkan suunnittelua. Revontulia voi bongata esimerkiksi lämpimistä lasi-igluista. Erikoisempia yöpymispaikkoja löytyy myös Suomen rannikolta, sillä osa majakoista on muutettu remonttien yhteydessä hotelleiksi.

– Kannattaa yöpyä jäähotellissa, jos rakastat kylmää. Kemin lumilinnassa voi nukkua, syödä ja tutkia Game of Thrones -teemaista jäähuonetta, BI selostaa.

Erikoisia saunakokemuksia kehotetaan etsimään Ylläksen hiihtohissisaunoista tai Helsingin maailmanpyörästä. Myös jäänmurtajaristeilyjen kerrotaan olevan suosittuja turistikohteita.

Helsinkiä hehkutetaan eloisana pääkaupunkina, josta löytyy monia historiallisia rakennuksia ja vilkkaita toreja.

– Yli 70 prosenttia maasta on metsää, joten sitä kannattaa tutkia poro- tai koiravaljakolla. Suomesta löytyy ystävällisiä ihmisiä, vaikuttavaa luontoa ja herkullista ruokaa, Business Insider ylistää.

Finland is INSIDER's number 1 place to visit this year 😍 pic.twitter.com/eZiZCfJUaM

— INSIDER (@thisisinsider) January 9, 2019