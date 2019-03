Amerikkalaislehti: Vihreät syyttävät Heidi Hautalan toimivan Kremlin puolesta

Amerikkalaisjulkaisu The Daily Beast julkaisi tiistaina laajan artikkelin Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautalasta. Lontooseen päivätyn artikkelin otsikon mukaan ”Johtavan vihreän EU-lainsäätäjä Heidi Hautalan syytetään olevan ’Kremlin talutusnuorassa’ hänen estäessään presidentti Putinin vastaisten pakotteiden päätöslauselmaa”.

Daily Beastin mukaan seitsemän vihreää EU-vaikuttajaa, muun muassa Eva Joly, José Bove, Indrek Tarand ja Rebecca Harms, ovat kirjoittaneet vihreiden johtajistolle Heidi Hautalan Magnitski-antikampanjoinnin torjumiseksi.

Heidi Hautalan sanotaan suomineen vuotaneessa sähköpostissa Euroopan ”pakkomiellettä” Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Hautalan sanotaan kampanjoivan salaa Putinin korruption vastaista päätöslauselmaa vastaan Euroopan parlamentissa.

Yhden raivostuneen vihreän mepin kerrotaan sanovan Hautalan kaltaisten jarruttajien olevan ”joko hyödyllisiä idiootteja tai tietoisesti Kremlin talutusnuorassa”.

Hautalan kerrotaan olleen aikanaan merkittävä Venäjän korruption vastainen kampanjoija ”mutta viime vuosina suomalaispoliitikko on ottanut radikaalisti toisen kannan”. ”Hän muuttui yhtäkkiä”; Hautalaa kuvaillaan ”ristiretkeläiseksi”.

Daily Beast kertoo vuoden 2016 Hautala-kohusta, josta Verkkouutiset tuolloin uutisoi muun muassa tästä löytyvässä jutussa. Kolmen europarlamentin lähteen kerrotaan kuvailevan Heidi Hautalan ”intohimoisen” vastustuksen Magnitski-lakeja vastaan jatkuvan yhä.

– Hänen kampanjansa Euroopan parlamentissa saa kaikki epäluuloisiksi, parlamenttilähde sanoo Daily Beastissa.

Heidi Hautalan kerrotaan vahingossa lähettäneen laajemmalle sähköpostiringille viestin, jossa hän arvostelee Magnitski-kampanjoija Bill Browderia ja ”pakkomiellettä Magnitskia kohtaan”. Vihreiden euroryhmässä äänestettäneen 11. maaliskuuta asiasta.

Green Party MEP ⁦ @HeidiHautala ⁩ is outed as the driving force behind the effort to take Sergei Magnitsky’s name off the EU Magnitsky Act. She was the girlfriend of Andrei Nekrasov, who produced the scandalous anti Magnitsky movie https://t.co/l6Jn9ZNncD

Anyone who has followed the #Magnitsky campaign since it's early days in 2009/10, will know that @HeidiHautala was once our biggest champion in the @Europarl_EN when no-one else wanted to help us. The fact that she is now so prominent against, is shocking and sad. @Billbrowder https://t.co/OTLWFZD5G9

— Mark Sabah (@MarkSabah) March 5, 2019