Amerikkalaislehti: Suomalaiset eivät ole ylpeitä jatkosodasta

Aku Louhimiehen päätös antaa Tuntamaton sotilas -elokuvassaan isoja rooleja myös venäläisille näyttelijöille on pantu merkille maailmalle.

Yhdysvaltalaisen The Christian Science Monitor -lehti kehuu Tuntemattoman sotilaan ohjanneen Aku Louhimiehen valintaa sodan vastapuolen ”inhimillistämisestä”, jonka hän on tehnyt antamalla isoja rooleja myös Neuvostoliiton siviilejä ja sotilaita esittäville venäläisille näyttelijöille. Lehden mukaan valinta on kerännyt laajasti kehuja.

– Minulle oli suuri kunnia olla mukana Tuntemattomassa sotilaassa, petroskoilaista Veraa näyttelevä Diana Pozharskaya sanoo.

Hän kertoo oppineensa elokuvan myötä paljon myös maansa historiasta.

– Tiesin, että välillämme oli pitkä sota, mutta en tiennyt, että Venäjä aloitti sotimisen.

The Christian Science Monitorin mukaan yksi syy Tuntamattoman sotilaan hurjaan suosioon on suomalaisten halu kohdata historiansa. Lehti kuvailee suomalaisten olen erittäin ylpeitä talvisodasta, mutta löytävän vain vähän ylpeydenaiheita jatkosodasta, jossa suomalaisjoukot ylittivät talvisotaa edeltäneen rajan ja miehittävät aiemmin Neuvostoliitolle kuuluneita alueita. Lehti mainitsee myös Suomen taistelleen jatkosodassa yhdessä natsi-Saksan kanssa.