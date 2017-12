Amerikkalaislehti kauhistelee Suomen Lapin joulua – ”kristityn pahimmat pelot vahvistuvat”

Amerikkalaisuutisen mukaan markkinointi menee Lapissa joulun kristillisten perinteiden edelle.

”Joulupukki Suomessa – paikka, jossa markkinointi menee maantiedon edelle”, arvostettu amerikkalaislehti New York Times otsikoi.

Reportaasissa vieraillaan Rovaniemellä. Sieltä löytyy lehden mukaan itsensä ”viralliseksi joulupukiksi” vihkinyt suomalainen, joka kieltäytyy kertomasta oikeaa nimeään ja väittää kiven kovaa olevansa ”herra Joulupukki”.

”Parinsadan metrin päässä kilpailevassa paikassa on toinen pukki, jonka oikea nimi on Kari Eskeli, 65. Hänkin on suomalainen. Hän palaa kotiin Espanjan Kanarian saarten lämpöön heti kun joulusta on päästy”, jutussa kerrotaan.

Uutisen mukaan Rovaniemelle saapuu tähän aikaan vuodesta parisenkymmentä turistilentoa päivässä.

”Niistä purkautuu perheitä useista maista ja ne tuovat ihmetteleviä lapsia luotettavasti lumiseen paikkaan, joka on – ainakin lapsille – vakuuttava jäljennös Pohjoisnavasta (joka sijaitsee oikeasti 2 500 kilometriä pohjoiseen) porojen vetämine rekineen, tontuiksi pukeutuneine työntekijöineen ja Suomen hallituksen virallisine ’joulupukin postitoimistoineen'”, New York Times kirjoittaa.

Lehti suhtautuu Rovaniemen joulupukkiperinteeseen kyynisesti.

”Vaikkei Rovaniemen väite sitä, että se on ainoan oikean joulupukin kotipaikka, olekaan sen aidompi kuin joulupukeiksi tekeytyvien parrat, on kyse silti markkinoinnin riemuvoitosta.”

Jutussa todetaan, että vierailu Rovaniemelle vahvistaa joulun kasvavasta maallistumisesta huolivien kristittyjen pahimmat pelot. Lehti huomauttaa, etteivät monet sadoista tuhansista turisteista ole kristittyjä tai edes maista, joissa vietetään joulua. Suurin yksittäinen ryhmä ovat kiinalaiset. He saapuvat tavallisesti ilman lapsiaan. Kiinassa ei ole joulun aikaan lomaa koulusta.

Aikuisetkin jonottavat tapaamaan pukkeja. Moni kysyy pukin ”oikeaa nimeä”. ”Santa Claus”, kuuluu vastaus englanniksi. Mikäli kysyjä jatkaa vänkäämistä, saa hän vastauksen Suomeksi – ”alun perin se oli Joulupukki”.

Jutussa valistetaan, että joulupukki on suomalaisten perinteisen joulupukkihahmon nimi.

”Tässä piilee sekä markkinoinnin ongelma että voitto. Nimi tarkoittaa kirjaimellisesti joulun vuohipukkia ja suomalainen hahmo oli historiallisesti eräänlainen mörkö, jota käytettiin tuhmien lasten pelotteluun”, lehti toteaa.