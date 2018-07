Amerikkalaislehti ihmettelee videota Vladimir Putinista ja Melania Trumpista

USA:n presidentin puoliso ’jäätyi’ Helsingissä, kun hänet oli esitelty Venäjän presidentille.

Um, What Is Going on With Melania Trump in This Video? eli Öh, mitä Melania Trumpille tapahtuu tällä videolla?.

Näin kysyy jutussaan Vogue. Julkaisu on kiinnittänyt huomionsa Helsingin Presidentinlinnan maanantain huippukokouksen tilanteeseen, jossa USA:n presidentti Donald Trump esitteli puolisonsa Melania Trumpin Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

– Välttelevä First Lady Melania Trump vaikutti joko järkyttyneeltä, pelästyneeltä, hämmentyneeltä, kauhistuneelta tai yhdistelmältä niitä kaikkia, Vogue kirjoittaa.

– Käsien puristamisen ja lyhyen Putinin kanssa käydyn sananvaihdon jälkeen rouva Trump voinkeltaisessa Guccin asussaan kääntyy tuijottamaan kameroita kasvoillaan outo, jäätynyt ilme, kuin hän olisi juuri nähnyt aaveen – tai ehkä miehen, jonka vakoojat järjestivät puuttumisen presidentinvaaleihin 2016. Jompikumpi. Tai ehkä Putin, ottaen sivun Trumpin käsikirjasta, ylisti Melaniaa ”niin hyvästä fyysisestä kunnosta”, sytyttäen välittömän raivon. Tai tämä on vain hänen perusasetelmansa Trumpin Valkoisessa talossa asumisen vuoksi. Kaikki arvaukset kelpaavat, todella.