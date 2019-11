Amerikkalaiskirja: Suomen hyvinvointi ei tule sosialismista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:ssa vasemmisto esittelee usein Pohjoismaita ’hyvänä sosialismina’.

Republikaanisenaattori Rand Paulin teos The Case Against Socialism on juuri julkaistu USA:ssa. Sen alkusanoissa kirjoittaja sanoo sosialismissa olevan kyseessä tarina ”pahuudesta, joka vääjäämättä ja väistämättä johtaa köyhyyteen, nälkään ja lopulta väkivaltaan”.

Rand Paulin mukaan tämä uhkaa tänään yhä ”lapsellisuuden sukupolvea”. Kirjassa esitellään paljon Venezuelan tapahtumia.

Äskeisen gallupin mukaan USA:n demokraateista 57 prosentilla on myönteinen kuva sosialismista. Nuorten kohdalla luku on suurempi.

Suomi ja muut Pohjoismaat saavat paljon huomiota Rand Paulin kirjassa. Yksi sen luvuista on otsikoitu ”Bernie Sanders on liian liberaali tullakseen valituksi Tanskassa” ja toinen ”Ei, Bernie, Skandinavia ei ole sosialistinen”.

– Amerikan vasemmiston rakkaussuhde Skandinavian sosialismiin on vaarallinen, koska siihen sisältyy mahdollisuus huijata tarpeeksi väestöä syrjäyttämään Amerikan suureksi tehnyt kapitalistinen järjestelmä sosialistisella järjestelmällä, joka teki Stalinista ylivaltiaan ja kaikista ihmisistä nälkäisiä. Sanotaan, että tasavalta kuolee, kun enemmistö huomaa voivansa äänestämällä saada toisten tavarat, Rand Paul kirjoittaa.

Hänen mukaansa Bernie Sandersin tavoin Hillary Clinton tuo usein ihaillen esiin Ruotsin ja Tanskan sosialismin ja Bill Clinton on väittänyt, että ”Suomi, Ruotsi ja Norja tarjoavat yksilöille enemmän mahdollisuuksia kuin Yhdysvallat ansaita enemmän kuin vanhempansa”.

– Ironia on siinä, että samaan aikaan kun amerikkalaiset sosialistit haluavat skandinaavisiksi sosialisteiksi, skandinaaviset sosialistit haluavat amerikkalaisiksi kapitalisteiksi.

Paul huomauttaa, että Ruotsissa on ollut pörssi vuodesta 1819 ja Suomessa vuodesta 1912. Hän kertoo Thomas Pikettyn WIR-tutkimuksesta, jonka mukaan 90 prosenttia Skandinavian varallisuudesta on yksityisessä omistuksessa – joka on enemmän kuin USA:ssa Ronald Reaganin aikana.

– On valitettavaa Amerikan sosialistien kannalta, että niin kutsuttu Skandinavian sosialistinen menestys johtuu, tosi asiassa, vanhasta hyvästä yksityisomistuksesta ja kapitalismista!

– Debatti ei koske sitä, ovatko Skandinavian taloudet menestyksiä, vaan mikä sen menestyksen aiheutti. Professori Jeffrey Dorman Georgian yliopistosta hyväksyy Bernien väitteen Pohjoismaiden taloudellisesta menestyksestä. Hän kirjoittaa: ”On todella totta, että Ruotsi, Norja, Suomi ja Tanska ovat huomattavia talousmenestyksiä. Mikä on väärä väite on se, että nämä maat olisivat erityisen sosialistisia”.

Menestys tuli ennen 1970-lukua

Rand Paul esittelee Fraser Instituten rankingia maailman maista sen mukaan, miten vapaat markkinat ja miten ”rajoitettu näkemys” valtion roolista niissä on. Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi ovat kaikki 20 parhaan maan joukossa.

Heritage Foundation pitää listaa talouden vapaudesta eri maissa. Tanska on USA:n edellä sijalla 11, ja kaikki muut Pohjoismaat 25 parhaan joukossa.

Kirjassa esitellään The View -tv-ohjelmassa käytyä Meghan McCainin ja Joy Beharin väittelyä. Beharin mukaan demokraattien Alexandra Ocasio-Cortez ei sosialismista puhuessaan tarkoita Venezuelaa vaan Pohjoismaita. McCain pyysi Beharia mainitsemaan yhden maan jossa sosialismi on onnistunut. ”Ruotsi, Tanska, Suomi, Islanti”, Behar vastasi.

– Valitettavasti kenelläkään ei ollut aikaa keskustella siitä, johtuuko Pohjoismaiden menestys todella sosialismista.

Alexandra Ocasio-Cortez sanoi 60 Minutes -ohjelmassa, että hänen politiikkansa muistuttaa läheisimmin sitä, mitä nähdään Britanniassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.

– Se mitä hän ei ymmärrä on, että Pohjoismaiden tarina on sosialismia edeltänyt menestystarina, talouden pysähtyneisyys sosialistiseen politiikkaan 1970-ja 80-luvuilla, ja lopulta paluu kasvuun 1990-luvulla kun keskustaoikeistolaiset hallitukset toivat markkinauudistuksia ja laskivat veroja, Rand Paul kirjoittaa.

Kirjassa todetaan myös, että amerikansuomalaisilla on 59 prosenttia korkeammat tulot kuin suomalaisilla Suomessa.