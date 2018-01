Amerikkalaiskenraali: Meillä on liikaa Hornet-hävittäjiä

Kenraali haluaisi poistaa merijalkaväen kuluneet Hornet-hävittäjät käytöstä ja korvata ne uusilla F-35-koneilla.

– Meillä on liikaa F/A-18 Horneteja – meillä on liikaa lentokoneita, sanoo Yhdysvaltain merijalkaväen komentaja, kenraali Robert Neller.

Kenraali Neller puhui torstaina Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon tilaisuudessa, kertoo uutissivusto Defense One.

– Meidän ongelmamme ei ole lentokoneiden lukumäärä sinänsä. Ongelmana on saada lentokoneet ilmaan, hän totesi.

Tämä koskee varsinkin pitkään käytössä olleita ja kuluneita F/A-18 Horneteja, joita on käytetty kymmenen vuoden ajan Irakissa ja Afganistanissa.

– Koneista on päästävä eroon, koska meillä ei ole aikaa korjata niitä.

Kenraaliluutnantti Jon Davis kertoi viime vuonna kongressille, että merijalkaväki säästäisi miljardi dollaria käyttökustannuksissa, jos vanhat koneet voitaisiin poistaa käytöstä suunniteltua aikaisemmin ja hankkia tilalle uudempia F-35 Lightning II -hävittäjiä.

Kenraali Nellerin mukaan Hornetit pitäisi joko romuttaa tai purkaa varaosia varten.

Merijalkaväki aikoo korvata Hornetit, EA-6B Prowler -koneet ja AV-8B Harrier -hävittäjät uusilla F-35-häivehävittäjillä.

F-35 on ehdolla myös Suomeen, ja sitä on jo tilattu moniin Euroopan maihin. HX-hävittäjähankkeen tavoitteena on korvata Suomen ilmavoimien käytöstä 2025–2030 poistuva Hornet-kalusto.