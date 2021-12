Amerikkalaisarvio: Tämä oli yllättävää Suomen valinnassa

Suomen perjantaina julkistettu päätös yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjien valinnasta Hornetien seuraajaksi on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Nyt yhdysvaltalainen The Drive-sivusto arvioi Suomen hävittäjäratkaisua ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Hornetien korvaajiksi oli tarjolla viisi monitoimihävittäjää: yhdysvaltalainen Boeing F/A Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen, yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon ja yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35.

Puolustusministeriön mukaan F-35 täytti tarjouskilpailun arvioinnissa huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35-kokonaisjärjestelmä oli paras. Myös hävittäjän taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat ministeriön mukaan tarjouksista parhaat.

Hävittäjiä hankitaan 64, ja ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026.

The Driven mukaan Suomen ratkaisussa yllätti etenkin kaksi seikkaa.

Ensinnäkin F-35 arvioitiin parhaaksi hävittäjäksi kaikilla tehtäväalueilla vaativassa toimintaympäristössä, myös hajautetuissa operaatioissa maantiekentillä. The Driven mukaan tätä voi pitää yllätyksenä, sillä Saab Gripen on suunniteltu juuri tällaisia operaatioita silmällä pitäen.

Kaikkein suurin yllätys F-35-valinnan perusteluissa oli kuitenkin kustannustehokkuus, The Drive kirjoittaa. Puolustusministeriön mukaan valittu ratkaisu oli vaihtoehdoista kustannustehokkain. F-35 oli hankintahinnaltaan edullisin, ja ministeriön mukaan järjestelmän käyttö- sekä ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 miljoonan euron vuosittaisen kustannusrajan.

Arvio käyttö- ja ylläpitokustannuksista on ihmetyttänyt joitakin asiantuntijoita, The Drive kirjoittaa.

– Tätä lukua en ymmärrä. Se antaa ymmärtää yhden hävittäjän ylläpitämisen vaativan vuodessa 3,96 miljoonaa euroa, eli 4,4 miljoonaa dollaria. USA:n ilmavoimissa F-35-hävittäjän ylläpitäminen maksaa vuosittain noin seitsemän miljoonaa, minkä he haluaisivat leikata neljään miljoonaan, mutta ilmavoimien komentajat ovat avoimesti skeptisiä tämän suhteen, kirjoittaa Aviation Weekin puolustustoimittaja Steve Trimble Twitterissä.

– Tiedän, että nämä eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta ero on iso.

This is the number I don’t get. This implies a cost per tail per year (CPTPY) of 3.96 million euros, so $4.4 million. USAF F-35 CPTPY is about $7M, which they’d like to cut to $4M, but USAF leaders are openly skeptical that’s possible. I know it’s not 🍏:🍏, but it’s a big split. https://t.co/6qveSq77et pic.twitter.com/LLniejAlXh

— Steve Trimble (@TheDEWLine) December 10, 2021