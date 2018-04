Kenraali: Kim Jong-un tietää olevansa syvissä ongelmissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eläkkeellä olevan amerikkalaiskenraalin mukaan Iranin ydinsopimuksesta pitää ottaa opiksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tarvitsee vahvistuksen Pohjois-Korean eristämistä koskevalle strategialleen, arvioi amerikkalainen kenraali evp Wesley Clark.

– Hän (Donald Trump) haluaisi diplomaattisen voiton osoittaakseen, että hän on tehnyt jotain, mihin muut eivät pysty. Se tarkoittaa Pohjois-Korean taivuttelua luopumaan ydinasetavoitteistaan, Wesley Clark sanoo uutissivusto CNBC:lle.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in perjantaina. Kimin on määrä tavata myös presidentti Donald Trump joko touko- tai kesäkuussa. Pohjois-Korea ilmoitti viikonloppuna lopettavansa kaikki ydinkokeensa ja sulkevansa koelaitoksen.

– Uskon Kim Jong-unin tiedostavan, että hänen maansa on erittäin syvissä ongelmissa, koska hänen isänsä ja isoisänsä ajama autarkia (omavaraistalous) ei yksinkertaisesti toimi, Clark toteaa.

Clarkin mukaan Pohjois-Korean talous jatkaa taantumistaan ja ihmiset näkevät nälkää.

– Pakotteet vaikuttavat, mutta Kiina ja Venäjä eivät salli Pohjois-Korean hallinnon kaatuvan.

Clark kertoo, että Kim Jong-un haluaisi modernisoida talousjärjestelmän.

– Toisin kuin hänen isänsä ja isoisänsä Kim ei todennäköisesti tavoittele Etelä-Korean suoraa valtausta, koska se ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Clark korostaa, että Yhdysvaltain ja kansainvälisen yhteisön pitäisi ottaa opikseen Iranin ydinsopimuksesta.

– Me keskityimme silloin vain Iranin ydinohjelmaan emmekä tehneet tarpeeksi rajoittaaksemme heidän muita toimiaan.

Clarkin mukaan haaste on sama Pohjois-Koreassa.

– Se on roistovaltio, joka tekee kyberhyökkäyksiä, salakuljetusta ja kidnappauksia sekä levittää ydinaseteknologiaa.

– Jos me keskitymme pelkästään ydinohjelmaan, me emme ole tehneet tarpeeksi. Silloin me emme ole ottaneet opiksi Iranin ydinsopimuksesta.