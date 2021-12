Amerikkalainen huippututkija: Miksei Suomen koronasuihketta ole jo tehty?

Amerikkalainen professori ja sydänlääkäri Eric Topol ihmettelee, miksei koronavirusinfektioita ehkäiseviä nenäsuihkeita ole vieläkään saatu laajasti markkinoille.

Hän nostaa esille tuoreen suomalaistutkimuksen esijulkaisun, jonka taustalla ovat muun muassa professorit Kalle Saksela ja Olli Vapalahti.

– En ymmärrä, miksei nenän kautta annosteltavia ehkäiseviä lääkkeitä tai rokotteita ole kehitetty aggressiivisemmin. Kuten tätä, joka ehkäisee tehokkaasti omikronin aiheuttamia infektioita, Topol tviittaa.

Omikronmuunnoksen ilmaantumisen on arvioitu vaativan infektioiden ehkäisystrategiaa, joka täydentäisi rokotteiden vaikutusta. Nenän limakalvoilta löytyy runsaasti ACE2-reseptoreita, joita virus käyttää alkuvaiheessa jakautumiseen ennen siirtymistä alahengitysteihin.

Tutkimuksen mukaan nenäsuihkeena annosteltavat vasta-aineet tai niiden osat ovat eläinkokeiden perusteella lupaava keino suojautua tartunnalta. Haasteina ovat valmisteen laajamittainen tuotanto ja suunnittelu niin, että teho pysyy vahvana kaikkia virusmuunnoksia vastaan.

Tutkijat esittelevät TriSb92-proteiinin, joka pystyy sitoutumaan koronaviruksen piikkiproteiinin samankaltaisena säilyneeseen osaan. Sen uskotaan ehkäisevän tehokkaasti muun muassa delta- ja omikronmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja. Hiirikokeiden perusteella suojateho oli vahva, jos ainetta annettiin 5–50 mikrogramman annos korkeintaan kahdeksan tuntia ennen virukselle altistumista.

– Tulokset osoittavat nenäsuihkeiden potentiaalin SARS-CoV-2-infektiolle alttiiden henkilöiden suojaamisessa. Kyseessä on uudenlainen inhibiittori, josta voisi olla hyötyä omikronmuunnoksen aiheuttamaan haasteeseen vastaamisessa, tutkijat toteavat.

Infektioita ehkäiseviä nenäsuihkeita on kehitetty pandemian aikana monissa maissa, mutta tuotteet eivät ole vielä laajamittaisessa tuotannossa. Birmingham Biotech -yhtiö ja Birminghamin yliopisto ilmoittivat marraskuussa lisenssisopimuksesta, jonka myötä koronalta suojaavaa nenäsuihketta voisi olla saatavilla vuoden 2022 alkupuolella.

Raphael Labs -yhtiön kehittämää kilpailevaa tuotetta kokeiltiin Intiassa deltamuunnoksen aiheuttaman epidemiapiikin aikana viime kesänä. Nenäsuihketta käyttäneistä 13,1 prosenttia ja lumelääkettä saaneista 34,6 prosenttia sai tartunnan. Suihketta käyttäneistä ja infektion saaneista vain 17 prosentille ilmaantui oireita.

